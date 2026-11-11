Quasi 250 screening gratuiti dalla clinica mobile: un segnale di vicinanza a dieci anni dal terremoto di Amatrice

Con la nuova clinica mobile di Gvm Care & Research, quasi 250 screening gratuiti sono stati effettuati in quattro giorni a Amatrice e Leonessa, dimostrando l'importanza della sanità di prossimità a dieci anni dal sisma del 2016.

Ettore Sansavini, presidente di Gvm Care & Research, ha annunciatodate 5 e 8 novembre 2024 una serie di screening gratuiti condotti da una clinica mobile denominata Advanced Mobile Clinic in alcune piazze di Amatrice e Leonessa, città assolate dal terremoto del 2016.

In quattro giorni, quasi 250 visite sono state realizzate, offrendo una panoramica immediata dei fattori di rischio per la salute dei residenti delle zone interne della Abruzzo.

Come funziona la clinica mobile

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La clinica mobile è un veicolo attrezzato con dispositivi diagnostici avanzati, tra cui ecografie, dispositivi di rilevamento della pressione arteriosa, indicazioni per la glicemia e l'esame del sangue rapido. Gli specialisti provenienti dall'ospedale GVM e dal centro di ricerca hanno prestato i loro servizi direttamente in piazza, consentendo agli abitanti di ricevere screening senza dover viaggiare verso grandi centri sanitari. Il valore pratico di questa modalità è che riduce i tempi di attesa e abbassa la soglia psicologica di ingresso a un servizio sanitario.

Reazioni dei cittadini e delle istituzioni

Giorgio Cortellesi, sindaco di Amatrice, ha sottolineato l'importanza di garantire un accesso più equo ai servizi sanitari, affermando che "iniziative di questo tipo assumono un significato che va oltre la prevenzione sanitaria: rappresentano un segnale di attenzione, vicinanza e sostegno concreto alle persone". L'onorevole Trancassini, questore anziano della Camera dei deputati, ha aggiunto che i servizi sanitari nelle aree interne "hanno bisogno di essere sempre più accessibili e vicini ai cittadini", evidenziando la necessità di una sanità di prossimità.

Benefici per la comunità a dieci anni dal sisma

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La partecipazione, che ambulò quasi 250 screening, evidenzia una forte domanda di servizi sanitari di prevenzione nelle regioni colpite dal sisma. A dieci anni dal terremoto, la comunità di Amatrice e Leonessa continua a fare quota di età di grandi distanze dai principali centri di assistenza e di affrontare difficoltà di accesso ai servizi. La clinica mobile si pone quindi come un intervento concreto per contrastare le barriere geografiche e attuali e per promuovere l'inclusività sociale e sanitaria.

Prospettive future e costanza della sanità mobile

Gvm Care & Research intende renderla dell'esperienza un modello di riferimento per altre regioni interne, prevedendo di continuare a convogliare la clinica mobile in voci colpite da carenze di rete sanitaria. Si prevede la pubblicazione di un rapporto finale che analizzerà l'impatto a lungo termine sui parametri di salute della popolazione locale, chiave per strutturare politiche sanitarie regionali mirate. La invitazione degli organi istituzionali e dei residenti ha confermato il valore di fondare un approccio di sana cooperazione tra istituzioni pubbliche e potenziali fornitori privati, per garantire un servizio di qualità, attivo e preventivo, che dimostri la vera vicinanza della sanità alle comunità afflitte.