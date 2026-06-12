Quattro attivisti britannici filopalestinesi condannati per irruzione in fabbrica di Elbit

Quattro attivisti britannici filopalestinesi sono stati condannati a un totale di oltre 20 anni per un'irruzione del 2024 in una fabbrica gestita dall'azienda israeliana di difesa Elbit. La condanna è stata emessa da un giudice che ha stabilito che vi era un 'collegamento con il terrorismo'.

Quattro attivisti britannici filopalestinesi sono stati condannati a un totale di oltre 20 anni per un'irruzione del 2024 in una fabbrica gestita dall'azienda israeliana di difesa Elbit .

La condanna è stata emessa da un giudice che ha stabilito che vi era un 'collegamento con il terrorismo'. La sentenza è stata criticata da gruppi di diritti umani e da personalità pubbliche che hanno firmato un'appello aperto. I quattro attivisti, Charlotte Head, Samuel Corner, Leona Kamio e Fatema Zainab Rajwani, erano membri del gruppo vietato Palestine Action che due anni fa ha organizzato l'assalto alla struttura di Elbit Systems UK a Bristol.

Sono stati condannati per danneggiamento alla Woolwich Crown Court a maggio, mentre Corner è stato ritenuto colpevole di lesioni personali gravi. La decisione di trattare l'incidente come un atto di terrorismo è stata criticata da Amnesty International e da altre organizzazioni che hanno affermato che non vi è alcun collegamento tra il danno causato e l'intento di commettere un atto di terrorismo.

I quattro attivisti hanno affermato di essere motivati a distruggere armi per fermare ciò che descrivono come 'genocidio' in Gaza e di non aver intenzione di causare violenza alle persone. La decisione di trattare l'incidente come un atto di terrorismo è stata criticata anche da personalità pubbliche come l'autrice Sally Rooney, l'attivista Greta Thunberg e l'attore Steve Coogan che hanno firmato un'appello aperto per condannare la decisione del giudice.

La polizia ha arrestato oltre 100 persone per aver mostrato supporto per Palestine Action





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Palestina Elbit Terrorismo Diritti Umani Proteste

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nuova Ternana, Bandecchi detta i tempi: 'Progetto in quattro fasi'Con il passaggio dell'Orvietana all'Università Niccolò Cusano prende ufficialmente il via il percorso che punta a riportare la Ternana nel campionato di Serie D.

Read more »

Esame di Maturità anche per l’IA: tre studenti su quattro preparati dai chatbotA pochi giorni dall'esame, l'IA per la maggioranza dei maturandi sta diventando una compagna fissa. Solo uno studente su cinque si riunisce, in presenza o virtualmente, con i compagni di classe

Read more »

12 giugno 2024, l'Hajduk Spalato annuncia il nuovo allenatore. È Gennaro Gattuso fino al 2026Il 12 giugno del 2024 l'Hajduk Spalato annunciava il nuovo allenatore.

Read more »

Sorsi d'Autore 2024: arte, cultura e vino nelle ville veneteTorna la manifestazione itinerante Sorsi d'Autore, giunta alla 27ª edizione, che fino al 5 luglio apre le porte di quattro ville venete uniche. L'evento, organizzato dall'Istituto regionale per le Ville Venete, unisce arte, letteratura, musica, giornalismo e enogastronomia in un percorso multisensoriale. Il tema centrale, ispirato a Alfonso Gatto, invita a riflettere sul ruolo della cultura in tempi incerti. Ospiti illustri come Claudio Amendola, Pif e Jacopo Veneziani animeranno incontri e spettacoli, accompagnati da degustazioni di vini locali. In programma anche mostre, laboratori e una scuola di scrittura all'aperto a Salerno.

Read more »