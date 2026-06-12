Quattro attivisti britannici filopalestinesi condannati per irruzione in fabbrica di Elbit

Quattro attivisti britannici filopalestinesi sono stati condannati a un totale di oltre 20 anni per un'irruzione del 2024 in una fabbrica gestita dall'azienda israeliana di difesa Elbit. La condanna è stata emessa da un giudice che ha stabilito che vi era un 'collegamento con il terrorismo'.
Quattro attivisti britannici filopalestinesi sono stati condannati a un totale di oltre 20 anni per un'irruzione del 2024 in una fabbrica gestita dall'azienda israeliana di difesa Elbit .
La condanna è stata emessa da un giudice che ha stabilito che vi era un 'collegamento con il terrorismo'. La sentenza è stata criticata da gruppi di diritti umani e da personalità pubbliche che hanno firmato un'appello aperto. I quattro attivisti, Charlotte Head, Samuel Corner, Leona Kamio e Fatema Zainab Rajwani, erano membri del gruppo vietato Palestine Action che due anni fa ha organizzato l'assalto alla struttura di Elbit Systems UK a Bristol.
Sono stati condannati per danneggiamento alla Woolwich Crown Court a maggio, mentre Corner è stato ritenuto colpevole di lesioni personali gravi. La decisione di trattare l'incidente come un atto di terrorismo è stata criticata da Amnesty International e da altre organizzazioni che hanno affermato che non vi è alcun collegamento tra il danno causato e l'intento di commettere un atto di terrorismo.
I quattro attivisti hanno affermato di essere motivati a distruggere armi per fermare ciò che descrivono come 'genocidio' in Gaza e di non aver intenzione di causare violenza alle persone. La decisione di trattare l'incidente come un atto di terrorismo è stata criticata anche da personalità pubbliche come l'autrice Sally Rooney, l'attivista Greta Thunberg e l'attore Steve Coogan che hanno firmato un'appello aperto per condannare la decisione del giudice.
La polizia ha arrestato oltre 100 persone per aver mostrato supporto per Palestine Action
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