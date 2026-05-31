Quattro infermiere rinfrancate in Somalia: la risposta all'Ebola Bundibugyo si intensifica

Le autorità sanitarie del Congo segnalano la recuperazione di sei pazienti, tra cui quattro infermiere, in un contesto in cui la risposta internazionale vola in cerca di soluzioni per contenere la diffusione del virus Bundibugyo.

Quarant' infermiere che erano state trattate per l' Ebola causato dal ceppo Bundibugyo del virus sono state dimesse da un ospedale a Bunia, nella Repubblica Democratica del Congo, dopo aver guarito dalla malattia, ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità venerdì.

La notizia è stata accolta con sollievo dalle autorità locali, che hanno sottolineato l'importanza di una diagnostica precoce e di un accesso rapido alle cure. Inoltre, un membro di laboratorio, anch'esso positivo al virus, è stato considerato recuperato all'inizio della settimana, portando così il totale delle persone guarite dal virus a cinque. Nonostante questi risultati positivi, le autorità sanitarie continuano a monitorare da vicino altri casi sospetti, sia in Brasile che in Italia, legati a viaggi nei paesi colpiti.

Il numero di casi confermati di Ebola in tutto il paese è salito a 282, con 42 decessi, dopo che sono stati registrati 19 nuovi risultati positivi ai test. Il Ministero delle Comunicazioni ha pubblicato i dati più recenti, evidenziando l'importanza di una risposta coordinata a livello nazionale e internazionale. All'inizio di questo mese, l'OMS ha dichiarato l'epidemia causata dal Bundibugyo un'emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale, pur non soddisfacendo i criteri di una emergenza pandemica.

Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha visitato Bunia, la capitale della provincia orientale di Ituri, e ha dichiarato che, sebbene non esista attualmente una vaccinazione o un trattamento approvato per l'Ebola Bundibugyo,





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola Bundibugyo RDC OMS Cure

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ebola, negativa al test la chirurga di Msf. Meloni alla Ue: “Creiamo un coordinamento”La dottoressa di Medici senza Frontiere che avuto contatti con alcuni casi è arrivata nella notte allo Spallanzani. Dall’Italia partiranno tre esperti per veri…

Read more »

L'epidemia di Ebola: l'Europa e l'Italia devono intervenire subitoL'epidemia di Ebola si sta diffondendo rapidamente in Africa. L'Europa e l'Italia devono intervenire subito per contenere la diffusione del virus. Alessandro Vespignani, fisico ed epidemiologo computazionale, spiega come la situazione sia molto preoccupante e come sia necessario agire rapidamente per prevenire la diffusione del virus.

Read more »

Quattro spose si sfidano in 'Quattro Matrimoni', il nuovo reality di SkyIl 31 maggio arriva su Sky e NOW la nuova stagione di Quattro Matrimoni, lo show in cui quattro future spose giudicano i matrimoni delle altre concorrenti su abiti, cerimonie e dettagli, assegnando voti da 0 a 10. La vincitrice, scelta anche dalla limousine che porta il marito, conquisterà un viaggio di nozze da sogno.

Read more »

Sintomi e contagiosità, identikit del ceppo di Ebola BundibugyoPiù raro di altri e difficile da individuare con i test, ma ha già causato due epidemie (ANSA)

Read more »