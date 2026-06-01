Quattro persone trovate morte in un'auto andata a fuoco in un'area di servizio

Una tragedia si è verificata lungo la Strada statale 106 Jonica, nel territorio di Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Quattro persone sono state trovate morte all'interno di un'auto andata a fuoco in un'area di servizio.

Quattro persone sono state trovate morte all'interno di un'auto andata a fuoco in un'area di servizio lungo la Strada statale 106 Jonica, nel territorio di Amendolara , sul versante ionico della provincia di Cosenza .

I corpi, completamente carbonizzati, sono stati scoperti dai vigili del fuoco intervenuti dopo la segnalazione di una vettura avvolta dalle fiamme. La tragedia si è verificata all'altezza del chilometro 395 della Statale 106, nei pressi di un distributore di carburante IP. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale, personale Anas e le forze dell'ordine impegnate nei rilievi. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, le vittime sarebbero migranti.

La dinamica dell'accaduto resta però ancora tutta da chiarire. Le autorità stanno lavorando per identificare i corpi e ricostruire le circostanze che hanno portato all'incendio. Le indagini sono state affidate non solo alla polizia stradale, ma anche agli investigatori della squadra mobile di Cosenza e ai carabinieri. Proprio la presenza degli specialisti della polizia investigativa lascia intendere che gli accertamenti si stiano concentrando su tutte le possibili piste.

Dalle prime indicazioni emerse sul luogo della tragedia, infatti, non si tratterebbe di un semplice incidente stradale. Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna ipotesi, mentre sono in corso gli esami tecnici sul veicolo e sull'area interessata dall'incendio. A seguito dell'episodio il tratto della Statale 106 compreso tra il chilometro 394,500 e il chilometro 395,200 è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi.

La circolazione è stata deviata lungo percorsi alternativi. Nelle prossime ore saranno gli accertamenti medico-legali e le indagini della magistratura a fare luce sulla vicenda e a stabilire con esattezza il numero delle vittime, la loro identità e le cause che hanno provocato il rogo





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