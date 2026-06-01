Quindicenne multato per aver perso la sua fermata di autobus

Un quindicenne di Zero Branco è stato multato per 58 euro per aver perso la sua fermata di autobus, nonostante avesse l'abbonamento mensile.

Un quindicenne di Zero Branco è stato multato per 58 euro per aver perso la sua fermata di autobus, nonostante avesse l'abbonamento mensile. Il giovane, tornando da scuola, si era addormentato e non aveva notato di essere arrivato alla sua fermata.

Il controllore gli ha chiesto il biglietto, ma il ragazzo ha mostrato il suo abbonamento, giustificandosi di essersi assopito. Tuttavia, il controllore non ha voluto sentire ragioni e lo ha multato, poiché l'abbonamento non copre la tratta oltre il suo paese. Lo studente è sceso alla prima fermata utile e ha chiamato la madre per farsi venire a prendere.

L'Associazione Difesa Consumatori (Adico) ha condannato la multa come sproporzionata e ha dichiarato che sarebbe stato sufficiente un po' di buon senso da parte del controllore. L'Adico ha anche annunciato di chiedere il formale annullamento in autotutela del verbale di accertamento





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Autobus Multa Abbonamento Studente Zero Branco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Calvisio, quindicenne annega in piscina: era in trasferta con l’Olimpic SaluzzoIn corso gli accertamenti su che cosa è accaduto all’Eurocamping

Read more »

Ibrahima Konaté pronto a lasciare il Liverpool a parametro zero: ci sono anche Juve e InterC'è anche la pista Serie A per il futuro di Ibrahima Konaté.

Read more »

Vasco Rossi in concerto a Rimini, com'è andata la data zero del tourLeggi su Sky TG24 l'articolo Vasco live 2026, il Kom:” La musica è resistenza contro odio e violenza”

Read more »

Parigi fuori controllo: il branco assalta i tifosi dell’ArsenalParigi fuori controllo: il branco assalta i tifosi dell’Arsenal

Read more »