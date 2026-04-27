Quirinale chiede chiarimenti al Ministero della Giustizia sulla grazia a Nicole Minetti

La Presidenza della Repubblica ha inviato una lettera al Ministero della Giustizia per verificare la fondatezza di notizie di stampa che mettono in dubbio le motivazioni alla base della concessione della grazia a Nicole Minetti. Il Quirinale sottolinea di aver basato la sua decisione sulle informazioni fornite dalle autorità competenti e chiede un'indagine per accertare la veridicità dei fatti.

La Presidenza della Repubblica, attraverso il suo ufficio stampa, ha comunicato l'invio di una lettera formale al Ministero della Giustizia in data odierna. Tale comunicazione fa seguito alle notizie di stampa emerse in relazione al decreto di concessione della grazia a Nicole Minetti , approvato dal Presidente Sergio Mattarella il 18 febbraio 2026, su proposta del Ministro della Giustizia.

La lettera presidenziale mira a chiarire presunte incongruenze tra le informazioni fornite nella domanda di clemenza e la realtà dei fatti, come riportato da alcuni organi di informazione. L'obiettivo è accertare la veridicità delle dichiarazioni su cui si è basata la decisione di concedere la grazia. Il Quirinale sottolinea che il Presidente della Repubblica non dispone di poteri investigativi autonomi per verificare le affermazioni che gli vengono presentate.

La decisione di concedere la grazia si fonda esclusivamente sulla documentazione fornita e sulle valutazioni espresse dalle autorità giudiziarie competenti e, in particolare, dal Ministro della Giustizia. Fonti interne al Quirinale hanno precisato che la lettera è stata inviata in risposta a specifiche notizie di stampa che suggeriscono l'esistenza di circostanze differenti da quelle descritte nella domanda di grazia. Queste notizie sollevano dubbi sulla completezza e sull'accuratezza delle informazioni che hanno portato alla concessione del provvedimento.

La richiesta di chiarimenti è quindi considerata un atto di doverosa verifica, volto a garantire la trasparenza e la correttezza del processo decisionale presidenziale. Si tratta di un passaggio fondamentale per assicurare che la grazia sia concessa solo in presenza di elementi oggettivi e verificati, in linea con i principi costituzionali e le procedure previste dalla legge.

L'ufficio stampa ha inoltre evidenziato l'importanza di distinguere tra il ruolo del Presidente, che valuta e decide sulla base delle informazioni ricevute, e quello del Ministero della Giustizia, che è responsabile dell'istruttoria e della raccolta delle prove. Nel caso specifico di Nicole Minetti, il parere favorevole alla grazia, espresso dal Procuratore generale di Milano e dal Ministro della Giustizia, era stato motivato dalle difficoltà che l'affidamento in prova avrebbe comportato per la cura e l'assistenza di un minore affetto da una grave patologia.

Questo minore necessitava di periodiche visite mediche e terapie specialistiche all'estero, e la situazione di affidamento in prova avrebbe reso estremamente complesso garantire la continuità delle cure. Tuttavia, le notizie di stampa menzionate mettono in discussione la veridicità di queste circostanze, suggerendo che la situazione reale potrebbe essere diversa da quella presentata. Per questo motivo, il Quirinale ha ritenuto necessario chiedere al Ministero della Giustizia di effettuare un'indagine approfondita per accertare la fondatezza delle accuse.

È importante sottolineare che, secondo quanto affermato da fonti del Quirinale, la competenza esclusiva in materia di istruttoria sulle domande di grazia spetta al Ministero della Giustizia, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 200 del 2006. Questa sentenza ribadisce il ruolo centrale del Ministero nella valutazione dei requisiti e delle condizioni per la concessione della grazia, e la necessità di garantire un'istruttoria completa e imparziale.

La richiesta del Quirinale al Ministero della Giustizia rappresenta quindi un atto di collaborazione istituzionale, volto a garantire il rispetto delle procedure legali e la tutela dei principi costituzionali





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