Il vicepremier annuncia che la proposta Quota 64 non entrerà nel testo unico di Bilancio. Il fondo da 850 milioni resterà fuori, ma il progetto non è accantonato.

Matteo Salvini e la Lega hanno subito una chiara retromarcia sulla controversa proposta Quota 64 per la pensione anticipata. Dopo l'annuncio iniziale che la norma sarebbe stata inclusa nei emendamenti alla manovra economica, il senatore Claudio Borghi ha precisato che la misura non farà parte del Testo Unico di Bilancio. La regola non sarà quindi inserita nel pacchetto legislativo principale in scadenza.

Il cambio di strategia sulla Quota 64

La proposta mira a consentire l'uscita volontaria dal lavoro a 64 anni, anticipando di tre anni il requisito ordinario previsto dalla legge Fornero. Il vicepremier e leader della Lega aveva inizialmente dichiarato che la norma era stata inserita nel testo, ma la situazione è cambiata drasticamente. Claudio Borghi ha confermato che la misura ci sarà, ma verrà trattata come oggetto di un provvedimento separato. Questo cambio di passo avviene alla vigilia della scadenza per la presentazione degli emendamenti.

Also read Opposizioni e Governo sul bilancio della salute: dalla parole ai fatti

La scadenza degli emendamenti al Bilancio

Oggi, martedì 17 novembre, scade il termine formale per presentare le modifiche al testo della manovra economica. Questa deadline impone ai partiti di finalizzare le proprie richieste in un contesto di rigidi equilibri finanziari. La procedura è cruciale perché il governo deve trovare una quadra per non vedersi indebolito da decisioni autonome. La scadenza marca il momento decisivo per la definizione degli assegni e delle misure finanziarie.

Le riunioni di governo e i ministeri

Giorgia Meloni si riunirà già questa mattina con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e i vicepresidenti del Consiglio. Parteciperanno alla riunione anche il leader di Forza Italia Antonio Tajani, il vice Matteo Salvini e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. L'incontro serve a coordinare le posizioni dei partiti di maggioranza prima della chiusura delle operazioni. La coordinazione è essenziale per gestire le diverse istanze interne alla coalizione.

Advertisement

Le risorse finanziarie e le divergenze

L'articolo 52 della manovra stanzia 850 milioni l'anno fino al 2029 per la flessibilità in uscita. Questi fondi sono dedicati alla pensione anticipata ma non sono vincolati obbligatoriamente alla sola misura Lega. L'intesa tra i partiti è tutt'altro che granitica su come utilizzare questa liquidità. Fratelli d'Italia spinge per la tutela dei lavori usuranti e per rivalutazioni delle pensioni minime. Questa divergenza crea tensioni all'interno del governo sulla destinazione delle risorse.

Le reazioni dell'opposizione

Il Partito Democratico ha criticato aspramente le promesse di Salvini definendole un assegno postdatato. L'opposizione usa questa frattura nella maggioranza per assaltare la coerenza dell'esecutivo. La retromarcia di Salvini genera polemiche e incertezze tra gli elettori leghisti. Il progetto non è stato cancellato, ma la sua attuazione rimanda a tempi e forme non ancora precisati.