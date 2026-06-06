Raúl Castro appare in pubblico dopo l'incriminazione negli Usa per il delitto del 1996

L'ex leader cubano Raúl Castro è tornato a mostrarsi pubblicamente in televisione dopo l'accusa statunitense di aver ordinato l'abbattimento di aerei di esuli cubani nel 1996, un fatto che ha innescato una nuova crisi diplomatica tra Cuba e gli Stati Uniti.

L'ex leader cubano Raúl Castro è apparso in un evento trasmesso dalla televisione di Stato venerdì, segnando la sua prima apparizione pubblica dall'incriminazione per omicidio avvenuta il mese scorso negli Stati Uniti .

L'amministrazione Trump ha accusato Castro, ex ministro della Difesa, di aver ordinato nel 1996 a jet militari cubani di abbattere due aerei di un gruppo di esuli cubani, un episodio che ha provocato la morte di quattro persone. Questa accusa rappresenta una significativa escalation nella campagna di pressione di Washington contro il governo comunista dell'isola, in un contesto di relations internazionali già tese.

La comparsa di Raúl Castro, fratello del precedente leader Fidel Castro e figura centrale della politica cubana per decenni, assume quindi un peso politico notevole, poiché avviene mentre il governo cubano respinge con forza le accuse statunitensi, definendole un'ingerenza e un tentativo di destabilizzare il regime. L'evento televisivo, sebbene_non abbia mostrato Castro in un contesto ufficiale di governo, è stato interpretato come un segnale della sua continuità nell'influenza politica interna, nonostante il suo formale ritiro dalle cariche di vertice nel 2018.

Gli Stati Uniti, da parte loro, hanno ribadito la necessità che Cuba risponda di quell'incidente del 1996, considerato un atto di terrorismo internazionale, e hanno collegato l'indictment a una più ampia strategia per contrastare quello che definiscono il sostegno cubano al terrorismo e le violazioni dei diritti umani. La risposta cubana è stata categorica: l'accusa è vista come un manovra politica ingiusta e senza fondamento, motivata da ragioni di politica interna americana.

La comunità internazionale osserva con attenzione questo nuovo capitolo delle relazioni tra i due paesi, che ricordano le tensioni della Guerra Fredda e le complicate questioni di sovranità e giustizia internazionale. L'apparizione di Castro, seppur breve, ha acceso i riflettori su un caso giudiziario che potrebbe avere ripercussioni diplomatiche durature, mentre il governo cubano cerca di consolidare la propria legittimità di fronte a una crisi economica interna e a crescenti critiche per la repressione dei dissidenti.

Questa narrazione mediatica evidenzia come il passato continui a influenzare il presente, con le ombre degli anni Novanta che riemergono in un contesto geopolitico profondamente mutato ma ancora segnato dalla rivalità tra Washington e L'Avana





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