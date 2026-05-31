Rabbi trasmessa con trapianto di organi: donatore infettato da puzzola, quattro pazienti contagiati

Un uomo di 59 anni muore per rabbia dopo aver difeso il suo gatto da una puzzola. I suoi organi donati infettano quattro pazienti, sollevando gravi preoccupazioni sulla sicurezza dei trapianti e sui protocolli di screening per malattie infettive rare. La trasmissione del virus attraverso gli organi spinge le autorità a rivedere le procedure.

James Martin, un uomo di 59 anni, è deceduto nel dicembre 2024 dopo aver contratto il virus della rabbia. L'infezione sarebbe derivata dal tentativo di difendere il suo gattino da un attacco di una puzzola, che a sua volta era probabilmente infettata da un ceppo di rabbia derivante da un pipistrello argentato.

Inizialmente, la morte di Martin era stata attribuita a un arresto cardiaco, ma successive analisi hanno confermato la presenza del virus della rabbia. Nonostante la donazione di organi, procedura routinely per i deceduti con accertata negatività per HIV ed epatite, la sua decisione di donare ha avuto conseguenze tragiche. I suoi organi sono stati trapiantati in quattro pazienti in diversi stati, e tutti e quattro hanno contratto l'infezione. I sintomi manifestati includevano debolezza, tremori e idrofobia, segni tipici della rabbia.

Il virus è stato identificato quando uno dei riceventi, un anziano, è morto circa un mese dopo il trapianto con sintomi riconducibili alla malattia. La diffusione del virus attraverso gli organi ha quindi portato i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a collaborare con i medici per emettere un avviso. Sono stati informati tutti i pazienti coinvolti, è stato rimosso il tessuto trapiantato e somministrata una terapia specifica contro la rabbia.

L'incidente ha sollevato gravi questioni sulla sicurezza delle donazioni di organi, in particolare riguardo ai test per malattie rare come la rabbia. La moglie di Martin, Kim, ha rivelato che durante il colloquio per la donazione aveva menzionato il graffio della puzzola, ma l'informazione era stata trascurata. I test di routine non includono quello per la rabbia, considerato troppo complesso e raro.

La Health Resources and Services Administration ha proposto modifiche alle procedure per individuare con maggiore precisione eventuali contatti del donatore con animali potenzialmente contagiosi. La storia evidenzia il rischio di trasmissione di malattie infettive attraverso gli organi e la necessità di rivedere i protocolli per includere una valutazione più accurata dei fattori di rischio epidemiologici. La rabbia, quasi sempre fatale se non trattata immediatamente dopo l'esposizione, può rimanere latente per mesi, rendendo la diagnosi precoce difficile.

Il caso di Martin rappresenta una tragedia nella tragedia: la sua volontà di donare vita ha involontariamente causato nuove infezioni, mettendo in luce le lacune del sistema di screening attuale. Le autorità sanitarie stanno workando per implementare nuovi questionari e test più completi per prevenire futuri incidenti simili. La comunità medica è chiamata a bilanciare la necessità di organi per i trapianti, spesso salvavita, con l'imperativo di sicurezza assoluta per i riceventi.

Questo episodio sottolinea come malattie rare possano avere conseguenze devastating quando trasmesse attraverso procedure mediche invasive. La prevenzione e la vigilanza sono因此 fondamentali per evitare il ripetersi di tali disastri





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