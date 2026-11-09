Rabiot attacca Calvarese: la polemica sul non rosso Genoa-Milan

La furia di Rabiot contro l'ex arbitro Calvarese per il mancato rosso nel Genoa-Milan. Analisi della controversa decisione e le reazioni dei protagonisti.

Adrien Rabiot ha scatenato una violenta polemica pubblica nei confronti di Gianpaolo Calvarese e degli esperti arbitrali dopo la partita di Serie A tra Genoa e Milan. Il centrocampista francese del Milan ha accusato pubblicamente i professionisti dell'arbitraggio di mentire, commentando con toni durissimi un video di Calvarese che analizzava la vicenda.

Il nodo centrale della disputa riguarda un episodio accaduto all'inizio del secondo tempo, durante il quale l'arbitro Massa ha mostrato il cartellino giallo a Rabiot per un fallo su un difensore rossoblù, negando però l'espulsione per chiara occasione da gol (DOGSO). La decisione ha generato numerose critiche dai social media e tra gli addetti ai lavori, divergendo nettamente dalle percezioni dei tifosi e dei giocatori.

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Analisi tecnica del fallo controverso

Il caso è stato esaminato da molteplici esperti arbitrali che si sono trovati divisi sull'interpretazione corretta del regolamento. Per configurare un fallo con espulsione per DOGSO servirebbero quattro parametri specifici: la direzione dell'azione, la distanza dalla porta, il numero dei difensori e il possesso del pallone.

Secondo la tesi degli esperti che hanno sostenuto il giallo, in questa occasione mancava uno di questi elementi, precisamente la distanza dalla porta. Rabiot, dopo aver rubato palla al difensore rossoblù, si trovava praticamente sulla linea di centrocampo, rendendo l'occasione da gol meno netta ai fini del conteggio.

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Tuttavia, Rabiot era in quel momento il giocatore più avanzato e non c'era nessuno tra lui e il portiere del Genoa. Inoltre, quasi in linea con lui, si trovava Alphadjo Cisse, che poteva involarsi a rete e trovarsi a tu per tu col portiere avversario se Rabiot non fosse stato atterrato. È apparso difficile che Ostigard, il difensore più avanzato della squadra di De Rossi, potesse riuscire a recuperare in tempo.

Le reazioni di Rabiot e Calvarese

Adrien Rabiot ha deciso di intervenire direttamente sui social network, rivolgendosi aspramente all'ex arbitro. "Nella vita come nel calcio si possono fare errori, bisogna almeno saperli ammettere", ha scritto il francese. "Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze. Pensateci. Bonne soirée".

Gianpaolo Calvarese ha poi risposto al centrocampista del Milan, correggendo parzialmente il suo tiro e dando quasi ragione a Rabiot sull'aspetto tecnico. "Si tratta di un episodio complesso, siamo nella zona grigia. Se Massa avesse estratto il rosso, il VAR non sarebbe intervenuto", ha spiegato Calvarese, ammettendo la difficoltà intrinseca della chiamata in campo.

Conseguenze e silenzi istituzionali

La mancata espulsione di Rabiot ha avuto ripercussioni a catena, costando non solo il cartellino giallo al francese per le proteste, ma anche l'espulsione per ben tre membri dello staff di Amorim, un evento raro su un campo di calcio. L'arbitro Massa non è stato richiamato dal VAR per cambiare la sua decisione iniziale.

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Si attende ora un commento, ufficiale o ufficioso, da parte del designatore Orsato. È incerto se il mancato rosso sarà considerato un errore o se si promuoverà l'arbitraggio del Marassi. In assenza di indicazioni chiare, il silenzio ufficiale prolunga l'attesa per chiarezza nella gestione degli errori arbitrali.

Fino a quando durerà questo silenzio, non è dato sapere se si conosceranno i dialoghi tra l'arbitro e chi era al monitor. La trasmissione che doveva garantire trasparenza è stata cancellata dagli attuali vertici arbitrali, rendendo impossibile verificare le comunicazioni interne durante l'intervento del VAR.