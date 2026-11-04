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Raccolta fondi per Youssef Siher e Sagia Hammoud: superati i 18mila euro

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Raccolta fondi per Youssef Siher e Sagia Hammoud: superati i 18mila euro
Youssef Siher · Sagia Hammoud · Milano
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La campagna online per le spese legali di Youssef Siher e Sagia Hammoud, indagati per la guerriglia a Milano, ha già superato i 18mila euro.

Una raccolta fondi online è stata lanciata con successo per sostenere le spese legali di Youssef Siher e della moglie Sagia Hammoud. La coppia è finita al centro delle indagini legate alla guerriglia urbana esplosa a Milano. L'iniziativa è stata promossa dalla pagina Instagram dei Giovani palestinesi Milano. Il gruppo ha già raccolto oltre 18mila euro rispetto all'obiettivo iniziale di 20mila euro.

Ruolo di amministratore e stato degli indagati

Youssef Siher è ritenuto l'amministratore della chat denominata Movimento 17 ottobre. Egli è stato liberato su decisione della Gip di Milano. Nonostante la libertà provvisoria, sia lui che la moglie Sagia rimangono indagati per accuse gravissime. Questo dettaglio è chiaramente riportato nell'annuncio ufficiale diffuso sui social media dal gruppo promotore della campagna.

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Destinazione dei fondi raccolti per la difesa legale

I fondi raccolti finanzieranno le spese legali del team di difesa della coppia. L'iniziativa mira anche a procedere contro l'infame gogna mediatica a cui sono stati sottoposti. Sulla piattaforma di crowdfunding si precisa che il percorso è lungo e comporterà molte spese legali. I contributi serviranno a garantire un'adeguata difesa, consulenze tecniche e periti legati al caso.

Critiche al governo e clima di repressione

Il post diffuso sui social non si limita a chiedere sostegno economico agli utenti. Gli attivisti spiegano che il governo si ostina a voler creare dei mostri e trovare dei capri espiatori. Secondo loro, questa strategia serve per non fare i conti con il proprio fallimento politico ed economico. Intanto continua a finanziare guerre a scapito dei nostri salari, della nostra istruzione e della nostra salute pubblica.

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Gestione diretta e trasparenza delle famiglie

In questo clima di repressione sempre più evidente, non dobbiamo lasciare indietro chi ha bisogno del nostro supporto. Per loro dobbiamo continuare a lottare, continuare a scendere in piazza e continuare a far sentire la nostra voce. Libere tutte, liberi tutti recita lo slogan finale dell'appello. L'iniziativa non è promossa da enti o organizzazioni esterne, ma è gestita direttamente dalle famiglie di Youssef e Sagia.

Impegni sulle spese vive e logistiche del procedimento

Le famiglie si impegnano a destinare ogni contributo esclusivamente alle spese legali. Inoltre, si impegnano a tenervi aggiornati sull'utilizzo dei fondi raccolti nel tempo. I soldi servono anche a coprire i costi vivi e logistici legati al procedimento giudiziario. Questa trasparenza è fondamentale per mantenere la fiducia dei donatori durante tutto l'iter processuale.

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Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

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