Race for the Cure: Il Circo Massimo si trasforma in un Villaggio della Prevenzione

Torna a Roma, dal 7 al 10 maggio, la Race for the Cure, evento simbolo di Komen Italia, dedicato alla prevenzione e alla lotta contro il tumore al seno. L'evento offre screening gratuiti, attività sportive e momenti di sensibilizzazione, con le Donne in Rosa protagoniste di un cambiamento culturale.
Da giovedì 7 a domenica 10 maggio, il Circo Massimo si trasforma in un vivace villaggio dedicato alla prevenzione, ospitando la 27esima edizione della Race for the Cure, l'emblematico evento di Komen Italia . L'iniziativa, da sempre focalizzata sul benessere femminile, celebra le Donne in Rosa, donne coraggiose che stanno combattendo o hanno combattuto il tumore al seno . Attraverso le loro toccanti testimonianze, queste donne hanno promosso un profondo cambiamento culturale nell'approccio alla malattia, diventando simboli di forza e speranza per le migliaia di donne che ogni anno, in Italia, affrontano la diagnosi di tumore al seno . La Race for the Cure si conferma un appuntamento cruciale nella lotta contro il cancro, offrendo un supporto concreto e creando una comunità di sostegno in cui le donne possono sentirsi comprese e supportate. Quest'anno, l'evento si preannuncia ancora più ricco di attività e iniziative volte a sensibilizzare e informare sulla prevenzione e la diagnosi precoce .
L'Area Medica, cuore pulsante dell'evento, sarà attrezzata con le 8 Unità Mobili della 'Carovana della Prevenzione' di Komen Italia, offrendo esami strumentali e clinici gratuiti per la diagnosi precoce di diverse patologie, non solo il tumore al seno, ma anche tumori ginecologici, della tiroide, della pelle, del cavo orale, del retto-ano, patologie del fegato, patologie cardiache e delle vie respiratorie. I partecipanti avranno inoltre l'opportunità di sottoporsi a valutazioni sull'idoneità fisica alla pratica sportiva, controlli visivi e consulenze personalizzate su nutrizione, corretti stili di vita e menopausa. L'obiettivo è fornire un approccio completo alla salute femminile, promuovendo la consapevolezza e l'adozione di comportamenti virtuosi. Riccardo Masetti, Fondatore di Komen Italia, sottolinea l'importanza della Race for the Cure come evento di solidarietà amato dai romani, che riesce a coinvolgere partecipanti di ogni età in attività sportive, di prevenzione e salute. La manifestazione dimostra come la sinergia tra sport, benessere e prevenzione possa creare un impatto positivo sulla salute pubblica e sulla qualità della vita.
L'Area dedicata allo Sport, grazie al sostegno del CONI, di Sport e Salute e di numerose Federazioni Sportive, offrirà un'ampia gamma di attività sportive guidate da istruttori federali qualificati. I partecipanti potranno cimentarsi in discipline come pallavolo, pallacanestro, tennis, padel, golf, canottaggio, cricket, discipline equestri, rugby, baseball, softball, tiro con l’arco e scherma. L'evento promuove attivamente l'importanza dell'attività fisica come strumento di prevenzione e benessere, incoraggiando uno stile di vita sano e attivo. Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, ribadisce come lo sport sia un veicolo ideale per diffondere sane abitudini e per spingere le persone a prendersi cura di sé. Ringrazia Komen Italia per il costante impegno, ricordando che i fondi raccolti durante l'evento sono destinati a finanziare progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne che affrontano il tumore al seno. In 27 anni, la manifestazione ha donato oltre 35 milioni di euro, dimostrando l'impatto significativo e duraturo di questa iniziativa
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