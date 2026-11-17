La conduttrice britannica annuncia il terzo figlio con ovuli congelati dopo il rifiuto delle cliniche UK, tra polemiche e supporto online.

Rachael Hoenderkamp, conduttrice di spicco del network britannico GB News, ha annunciato in diretta televisiva di aspettare il suo terzo figlio. L'annuncio, che non era ancora di dominio pubblico, è arrivato a 59 anni, rivelando una gravidanza ottenuta tramite la tecnologia di fecondazione in vitro con ovuli congelati.

La notizia è stata rivelata durante la trasmissione di questo fine settimana, mentre la conduttrice affrontava un altro argomento di attualità. Nello specifico, Hoenderkamp stava discutendo di una comunicazione relativa ad Angela Rayner, secondo cui il governo aveva approvato la costruzione di un campo profughi nel villaggio di Piddington, nell'Oxfordshire.

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La conduttrice ha spiegato il collegamento tra il tema di attualità e la rivelazione personale affermando che le vicende come quella di Piddington la fanno infuriare perché la preoccupazione per il futuro dei propri figli è un motore potente. Ha dichiarato che è proprio questa preoccupazione per il futuro a spingerla a voler ampliare la propria famiglia.

La decisione di rivolgersi a una clinica in Polonia è stata necessaria dopo il rifiuto di strutture nel Regno Unito. Secondo la ricostruzione della conduttrice, le cliniche britanniche non trattano donne di età superiore a circa 55 anni, costringendola a cercare soluzioni all'estero. Il percorso in Polonia ha richiesto tre cicli di trattamento per avere successo.

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Dopo la messa in onda, sono giunti migliaia di messaggi di congratulazioni, ma anche critiche severe. Alcuni utenti su X hanno contestato la scelta di affrontare una nuova maternità poco prima dei sessant'anni, definendo la decisione egoistica. Uno degli utenti ha scritto che la conduttrice considera saggia la soddisfazione del suo desiderio senza considerare chi esprime preoccupazione.

La conduttrice, che è già madre di Alice, sette anni, e Calum, 37, ha risposto alle critiche sui social media. Ha chiarito che durante la trasmissione si trovava con la figlia, indicata in quel contesto come una bambina di otto anni, in una palestra per una gara di trampolino elastico. In quel momento non c'era segnale, motivo per cui non poté rispondere immediatamente alle polemiche.

La scelta di Hoenderkamp ha acceso il dibattito sull'età per la maternità e sulle barriere legislative nel sistema sanitario inglese. Mentre i sostenitori applaudono la sua determinazione, gli oppositori rimarcano i rischi e l'opportunità di dedicare energie familiari già composte. L'annuncio rimane una delle notizie più discusse della stagione televisiva recente.