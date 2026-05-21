Una stazione radiofonica britannica ha attivato per sbaglio la procedura monarca dopo un errore informatico, annunciando erroneamente la morte del sovrano. Re Carlo III si trovava in visita in Irlanda del Nord ed è in perfette condizioni di salute. La radio ha successivamente chiesto scuse al monarca e ai propri ascoltatori per il disagio causato dall'accaduto.

Un episodio spiacevole ha scosso il Regno Unito quando Radio Caroline , una stazione radiofonica locale del sud-est dell'Inghilterra, ha trasmesso erroneamente l'annuncio della morte di Re Carlo III.

L'incidente si è verificato martedì pomeriggio, causando grande preoccupazione tra gli ascoltatori e suscitando immediate reazioni sui social media. La notizia falsa si è diffusa rapidamente, ma fortunatamente il monarca, settantasettenne, si trovava in quel momento in visita in Irlanda del Nord e si trova in perfette condizioni di salute.

L'emittente ha immediatamente interrotto la trasmissione e chiesto scusa sia in diretta che attraverso i canali social, riconoscendo pienamente la gravità dell'accaduto e l'impatto emotivo causato ai propri ascoltatori e al pubblico nel suo complesso. Non è la prima volta che si verificano incidenti di questo tipo nelle stazioni radiofoniche britanniche, tuttavia la rapidità con cui Radio Caroline ha affrontato la situazione e le scuse pubbliche hanno contribuito a limitare i danni e il panico tra la popolazione.

Secondo quanto spiegato dal direttore della radio, Peter Moore, l'episodio è stato causato da un malfunzionamento informatico completamente accidentale nello studio principale dell'emittente. In particolare, il sistema ha attivato per errore la cosiddetta procedura monarca, una protocollazione d'emergenza che tutte le stazioni radiofoniche britanniche mantengono attiva e pronta all'uso, nella speranza di non doverla mai effettivamente utilizzare.

Questa procedura, che rappresenta uno dei protocolli più sensibili nel panorama mediatico britannico, è stata messa in atto a seguito di un'anomalia tecnica nei sistemi informatici della radio. Moore ha dichiarato pubblicamente che l'errore del computer si è verificato nello studio principale dell'emittente, sottolineando come si sia trattato di un incidente completamente involontario e del tutto inatteso.

La gravità della situazione è stata immediatamente riconosciuta dal team della stazione, che ha prontamente attivato i protocolli di correzione e comunicazione con il pubblico. Radio Caroline, fondata nel lontano 1964, è una delle stazioni radiofoniche piùconosciute del sud-est inglese, con una lunga storia di servizio alla comunità locale. Dopo aver compreso l'entità dell'errore commesso, l'emittente ha deciso di rimanere in silenzio come appropriato, prima di ripristinare completamente la sua programmazione regolare.

In seguito, ha reso pubbliche delle scuse sia in diretta durante la trasmissione radiofonica che attraverso i principali canali di comunicazione sui social media, rivolgendosi sia a Re Carlo III che a tutti gli ascoltatori che erano stati coinvolti nell'incidente e che avevano ricevuto la notizia errata. Il direttore Peter Moore ha pubblicato un comunicato dettagliato su Facebook, spiegando quanto accaduto e assicurando che sarebbero state prese tutte le misure necessarie per prevenire che un evento simile si verificasse nuovamente in futuro.

Il monarca, che in quel momento si trovava in Irlanda del Nord per impegni ufficiali, non è stato direttamente interessato dall'incidente, sebbene la notizia errata abbia certamente creato tensione nel paese. I sudditi di sua maestà possono stare completamente sereni, poiché Re Carlo III è vivo e vegeto, e continua a svolgere regolarmente i propri doveri costituzionali e gli impegni ufficiali come sovrano del Regno Unito e dei Commonwealth realms





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Re Carlo III Radio Caroline Procedura Monarca Errore Informatico Regno Unito

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Re Carlo è morto», ma era un falso allarme: imbarazzo per una radio britannica«È morto Re Carlo III». L'annuncio è stato dato per errore da una radio britannica, che si è scusata oggi «per il disagio causato». A...

Read more »

'Re Carlo è morto', l'annuncio per errore di una radio britannicaRadio Caroline si è scusata 'per il disagio causato'

Read more »

«È morto Re Carlo»: il clamoroso annuncio (poi smentito) della radio britannica«È morto Re Carlo III». Un annuncio raggelante ha fatto sobbalzare il Regno Unito martedì 19 maggio 2026. A diffondere la falsa notizia del decesso del sovrano è...

Read more »

Nuove tecnologie in radio esagerano, mandano notizia sbagliataLa stazione radio britannica Radio Caroline viene accusata di aver mandato una notizia errata dalla morte del re Carlo III, ma si è comunque scusata degli ascoltatori.

Read more »