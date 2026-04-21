Radio Italia Live 2024: torna il grande concerto gratuito in Piazza Duomo a Milano

Il 15 maggio Milano ospita la tredicesima edizione di Radio Italia Live. Un cast stellare, un'orchestra diretta dal maestro Bruno Santori e una location iconica per l'evento musicale più atteso della primavera.

La primavera milanese si tinge nuovamente di note e grande entusiasmo con l'atteso ritorno di Radio Italia Live , l'evento musicale più amato dal pubblico che celebra la scena pop italiana nella maestosa cornice di Piazza Duomo .

Giunta alla sua tredicesima edizione, la manifestazione si conferma come un appuntamento imprescindibile per gli appassionati di musica, trasformando il cuore pulsante del capoluogo lombardo in un palcoscenico a cielo aperto capace di ospitare fino a ventimila spettatori pronti a cantare insieme ai propri beniamini. La presentazione ufficiale, avvenuta presso Palazzo Marino, ha svelato i dettagli di una giornata che si preannuncia indimenticabile, consolidando ancora una volta il legame profondo tra la città di Milano e il panorama artistico tricolore. La line up prevista per il 15 maggio è un susseguirsi di nomi di altissimo profilo, scelti per garantire uno spettacolo variegato e coinvolgente. Gli artisti che si alterneranno sul palco includono Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Kolors, e la giovane promessa Sayf per Radio Italia Trend. Proprio Arisa, presente alla conferenza stampa, ha espresso con commozione il valore simbolico di questa partecipazione: tornare in piazza Duomo, luogo dove ha coltivato i suoi sogni di ragazza arrivata dalla Basilicata, rappresenta per lei una tappa fondamentale di un percorso artistico che continua a evolversi e a raggiungere traguardi significativi. Ogni artista si esibirà in un mini-live composto da tre brani, magistralmente riarrangiati per l'occasione dall'orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, garantendo una qualità musicale d'eccellenza. Per quanto riguarda le modalità di partecipazione, l'organizzazione ha definito regole precise per gestire la grande affluenza prevista. Il pubblico potrà prenotare il proprio posto gratuito a partire dal 27 aprile tramite il sito Ticketone.it, con un limite massimo di due accrediti per utente fino a esaurimento delle disponibilità. In alternativa, per chi desidera vivere l'esperienza da una prospettiva privilegiata, è possibile acquistare il kit in edizione limitata sul sito store.radioitalia.it a partire dal 21 aprile, ottenendo così l'accesso all'area dedicata Vip-Ring. Per tutti coloro che non riusciranno a essere presenti fisicamente, l'intero concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, sia in radio che in televisione, oltre che su Sky Uno e tramite le piattaforme web ufficiali, permettendo all'Italia intera di unirsi idealmente al coro che risuonerà sotto le guglie del Duomo in una serata all'insegna della musica italiana





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