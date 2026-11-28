Radomir Saičić, profilo accademico e religioso, è il nuovo candidato presidenziale della Lista Studentesca. L'annuncio ufficiale arriva dopo il voto del 25 ottobre che ha cambiato la Serbia.

Radomir Saičić, professore ordinario di chimica e membro dell'Accademia delle Scienze e delle Arti di Serbia, è stato ufficialmente nominato candidato per le prossime elezioni presidenziali dalla Lista Studentesca. La conferma della candidatura è stata comunicata venerdì durante una conferenza stampa, segnando l'inizio della campagna elettorale per la carica di Presidente della Repubblica che si terrà il 27 dicembre.

La nomina di Radomir Saičić nella nuova Serbia

La scelta di Radomir Saičić come principale esponente della Lista Studentesca ha unificato le diverse anime del movimento guidato dagli studenti. Il nome dello scienziato era considerato una certezza dai osservatori politici diversi giorni prima dell'annuncio ufficiale. Questa decisione è stata resa nota da una studentessa del movimento, a ridosso della convocazione formale delle elezioni da parte di Aleksandar Čupić, attuale Presidente della Repubblica ad interim e leader della maggioranza studentesca nell'Assemblea Nazionale.

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Il percorso politico di Radomir Saičić

Radomir Saičić, nato nel 1961, è un accademico di spicco presso la Facoltà di Chimica di Belgrado. La sua esperienza scientifica è riconosciuta a livello internazionale, come testimonia la Medaglia della Società Chimica Serba ricevuta nel 1995. La sua entrata nella politica attiva risale al giugno 2025, quando firmò una petizione di intellettuali che richiedeva le dimissioni di Aleksandar Vučić, accusando il presidente di minare le istituzioni democratiche del Paese.

La visibilità pubblica di Radomir Saičić è aumentata notevolmente dopo il crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad nel novembre 2024, tragedia che causò la morte di sedici persone. Da allora, lo scienziato ha sostenuto apertamente gli studenti diventati leader del dissenso contro un sistema percepito come corrotto. Le sue dichiarazioni pubbliche, spesso dure contro le autorità, lo hanno distinto come una voce critica dell'establishment.

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Identità religiosa e posizioni conservatrici

Nel suo primo discorso ufficiale come candidato, Radomir Saičić ha enfatizzato la sua fede ortodossa, presentandosi come un uomo guidato dalla spiritualità oltre che dalla scienza. La sua religiosità non è solo teorica: immagini diffuse dalla televisione Nova mostrano Saičić a gennaio 2026 intento a distribuire pasti caldi ai senzatetto nei sottopassaggi di Belgrado durante il Natale ortodosso. Nonostante questa devozione, lo scienziato mantiene una distanza critica da alcune istituzioni religiose.

Radomir Saičić ha accusato pubblicamente il Patriarca Porfirije di essere allineato con l'Sns, il partito del precedente governo. Questa posizione lo classifica tra i conservatori moderati, una categoria politica che cerca di bilanciare le tradizioni religiose con un approccio istituzionale distinto dal populismo aggressivo. La sua figura è stata definita dal leader Bakic come quella di un esponente della destra illuminata, capace di superare le divisioni ideologiche.

Il contesto delle elezioni e le posizioni strategiche

Le elezioni del 25 ottobre hanno messo fine a quattordici anni di dominio di Aleksandar Vučić e del suo partito Sns. La Lista Studentesca ha esordito in Parlamento il 17 novembre, dimostrando una forte capacità organizzativa dal basso. Con le presidenziali dirette fissate per il 27 dicembre, il clima politico è caratterizzato da un crescente entusiasmo tra i sostenitori del cambiamento, nonostante la crisi in cui versa il vecchio assetto di potere.

Radomir Saičić affronta un quadro competitivo limitato. Aleksandar Vučić, che ha presentato le dimissioni il 27 settembre scorso, non può più ricandidarsi alla presidenza e ha minacciato di boicottare le elezioni, annunciando uno sciopero della fame. Gli altri due candidati rimasti in gara appartengono a formazioni minori e non rappresentano una minaccia significativa per la vittoria di Radomir Saičić.

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Questioni irrisolte: Kosovo e rapporti con la Russia

Due dossier critici influenzano la candidatura di Radomir Saičić: la questione del Kosovo e i rapporti con la Russia. La Lista Studentesca ribadisce che il Kosovo è parte della Serbia, una posizione che non riconosce l'indipendenza proclamata dal territorio. Inoltre, il movimento si dichiara contrario all'adozione di sanzioni contro Mosca, mantenendo un legame strategico con la Russia che è centrale per l'equilibrio geopolitico serbo.

Queste posizioni rappresentano gli ostacoli principali al processo di integrazione europea della Serbia. La gestione di questi temi sarà decisiva nel definire il futuro ruolo del Presidente della Repubblica e l'orientamento esterno del Paese, che si trova al crocevia tra Oriente e Occidente. La seconda campagna elettorale per Radomir Saičić si svolgerà quindi in un contesto di sfide complesse ma con un chiaro sostegno popolare iniziale.