La RAF sposta gli aerei negli hangar notturni. Il ministero della Difesa e MI5 avvisano aziende per Ukraine di minacce sabotaggio Russia. Dettagli su RAF Mildenhall e KC-135.

La Royal Air Force britannica ha avviato una procedura di sicurezza straordinaria durante la notte, trasferendo i propri velivoli all'interno di hangar e rifugi blindati. Questa misura difensiva, segnalata da Sky News il mercoledì 25 novembre, mira esplicitamente a mettere al riparo le apparecchiature militari da possibili minacce aeree derivanti dall'uso di droni. La mossa rappresenta un cambio tattico operativo significativo, imposto dall'aggravarsi del contesto di sicurezza nel Regno Unito e dalla crescente percezione di vulnerabilità degli asset strategici aerei.

Protezione velivoli RAF e minacce aeree

Le operazioni di movimentazione dei velivoli si svolgono esclusivamente nelle ore notturne, una scelta strategica volta a minimizzare i tempi di inattività e a sfruttare la minore copertura visiva dell'oscurità. Sky News ha riferito di questi spostamenti senza citare fonti ufficiali specifiche nel suo report, ma la notizia si inserisce in un quadro di allerta generale diffuso dalle autorità britanniche. La protezione degli aerei di stanza nel territorio nazionale è diventata una priorità assoluta, data la natura asimmetrica delle moderne minacce militari che includono l'impiego di droni kamikaze o di sorveglianza.

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Avviso Ministero Difesa UK e MI5

Il contesto di questa decisione operativa è stato delineato con chiarezza martedì 24 novembre, quando il Ministero della Difesa britannico e l'agenzia di intelligence domestica MI5 hanno emesso un avviso congiunto ad alto livello. Le autorità hanno specificato che le aziende fornitrici di supporto diretto alle forze armate ucraine stanno affrontando un rischio di sabotaggio aumentato e concreto da parte della Russia. Questo comunicato ufficiale ha segnato un punto di svolta nella comunicazione della minaccia, spostando l'attenzione dalla sola difesa militare convenzionale alla protezione della catena di approvvigionamento civile e industriale.

Ruolo RAF Mildenhall e USAF

L'impatto di queste misure di sicurezza è particolarmente visibile presso basi chiave come la RAF Mildenhall, situata vicino alla città di Mildenhall nel Norfolk. La base ospita elementi cruciali della United States Air Force, in particolare gli aerei cisterna KC-135 del 100th Air Refuelling Wing, noto anche come 100 ARW. Foto recenti, come quelle scattate il 10 novembre 2026 e attribuite a Reuters con la fotografa Hannah McKay, mostrano la presenza significativa di questi velivoli strategici, che sono essenziali per il supporto logistico aereo delle operazioni alleate in Europa e oltre. La vicinanza di queste strutture agli asset britannici rende la coordinazione della sicurezza ancora più critica.

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Geopolitica conflitto Russia Ukraine

La relazione tra il supporto occidentale a Kyiv e le ritorsioni russe è il fulcro delle preoccupazioni delle intelligence services. L'avviso del Ministero della Difesa e del MI5 sottolinea come la Russia stia tentando di influenzare il conflitto non solo sul campo di battaglia, ma anche attraverso azioni di destabilizzazione sul suolo alleato. Le aziende private che forniscono logistica, manutenzione o tecnologie alle forze ucraine sono ora considerate target privilegiati. La Royal Air Force, pur non essendo direttamente coinvolta nelle attività di supporto civile, deve garantire che le proprie infrastrutture non vengano compromesse in un scenario di guerra ibrida sempre più aggressivo.

Conseguenze per aziende e difesa

Le conseguenze pratiche di questi avvisi includono un aumento dei protocolli di sicurezza fisica e informatica per tutte le entità coinvolte nella catena di supporto a Ukraine. Le aziende fornitrici devono implementare misure di prevenzione del sabotaggio che vanno oltre gli standard precedenti, considerando la possibilità di infiltrazioni o attacchi mirati. La Royal Air Force, da parte sua, continua a monitorare la situazione in tempo reale, adattando le procedure di stazionamento degli aerei in base alle valutazioni di minaccia aggiornate. Questo approccio dinamico riflette la natura fluida della moderna sicurezza nazionale e la necessità di una reazione rapida a potenziali violazioni dello spazio aereo o attacchi cibernetici coordinati.