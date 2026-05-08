Rafa Jodar, il nuovo talento spagnolo che sta conquistando Roma

Agli Internazionali d'Italia, il giovane Rafa Jodar si sta rivelando una delle sorprese del torneo. Con l'assenza di Nadal e Alcaraz, il diciannovenne spagnolo sta attirando l'attenzione di tutti, dimostrando un talento eccezionale e una maturità oltre la sua età.

ROMA - Il coro "Rafa, Rafa" e le bandiere spagnole sventolanti al Foro Italico richiamano alla mente immagini leggendarie. Questa volta, però, a incantare il pubblico non è Rafael Nadal, che ha giocato la sua ultima partita a Roma nel 2024, ma il nuovo talento spagnolo Rafa Jodar .

Con l'assenza di Carlos Alcaraz, agli Internazionali d'Italia il giovane prodigio si trova sotto una pressione maggiore, con gli occhi di tutta la Spagna e non solo puntati su di lui. Il diciannovenne, già numero 32 nel ranking ATP, ha superato brillantemente il suo debutto, battendo Nuno Borges in due set con il punteggio di 7-6 6-4. Jodar ha mostrato colpi di grande qualità, con uno scambio nel primo set particolarmente spettacolare.

Nonostante non fosse la sua migliore prestazione, a tratti ha sofferto e si è innervosito, ma la perfezione non può essere richiesta a un giocatore così giovane. Anche Jannik Sinner, che lo ha affrontato ai quarti di finale a Madrid, è rimasto impressionato da Jodar. Il numero uno del mondo ha dichiarato: "Che giocatore, mi ha spinto al limite!

". Il loro possibile incontro agli Internazionali d'Italia potrebbe avvenire solo in finale, un confronto che farebbe sicuramente sognare i tifosi. Jodar ha debuttato nella Super Tennis Arena, ma presto potrà calcare il campo del Centrale. In pochi mesi nel circuito, ha già accumulato una serie di vittorie importanti, aggiungendo ora anche quella nella Capitale.

La curiosità intorno a lui cresce sempre di più, come per la stella brasiliana Joao Fonseca. Tutti sono alla ricerca di un terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz, e Jodar sembra essere uno dei candidati più promettenti. Lo stesso Sinner ha elogiato le sue qualità, sottolineando come Jodar abbia dimostrato di essere un avversario formidabile





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