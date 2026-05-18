Raffaele Sollecito torna a parlare dopo l'assoluzione: ancora sospettato come un assassino

L'anziano implicato nel delitto di Perugia ha rilasciato una lunga e intensa intervista a una giornalista. Negli ultimi anni, dopo l'assoluzione in via definitiva nel 2015, alcune persone hanno affermato che è colpevole e che continua a pagare il troppo poco. In passato, ha sofferto l'impatto di presunte minacce nella fase investigativa e ha sofferto a causa di una presunta restrizione della propria libertà di movimento.

Dopo un lungo periodo lontano dalle cronache, torna a parlare Raffaele Sollecito : lo fa in una lunga e intensa intervista a Francesca Fagnani per Belve Crime.

L'uomo, imputato con Amanda Knox per il delitto di Perugia del 2007 e assolto in via definitiva nel 2015, racconta dettagli inediti della sua vicenda e rivela di sentirsi ancora additato come un sospetto assassino nonostante la ormai decennale assoluzione.

'Sette italiani su dieci pensano ancora che io sia colpevole', rivela Sollecito. La vicenda del delitto di Perugia, tra le più dibattute degli ultimi trent'anni, è iniziata la mattina del 2 novembre 2007, quando il corpo senza vita della studentessa inglese Meredith Kercher fu ritrovato in un appartamento del capoluogo umbro, dopo essere stato straziato dalle coltellate. Dopo un iniziale focus sulle due persone coinvolte, gli investigatori finirono per accentrare l'unico responsabile, il cittadino ivioriano Rudy Guede





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