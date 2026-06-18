Raffaella Carrà: il figlio adottivo Bulzoni svela la decisione presa dopo la diagnosi della malattia

In occasione della presentazione della Fondazione Raffaella Carrà, Gian Luca Pelloni Bulzoni, figlio adottivo ed erede, ha raccontato per la prima volta i retroscena dell'adozione avvenuta nel 2020 dopo la scoperta del tumore aggressivo che colpì la conduttrice. La scelta, mantenuta segreta fino alla recente causa sui diritti d'immagine, rispecchia il desiderio della showgirl di proteggere la sua privacy anche nei momenti più difficili.

Nel giorno dell'anniversario della nascita di Raffaella Carrà , il 18 giugno, durante la presentazione della Fondazione a lei intitolata, Gian Luca Pelloni Bulzoni, storico assistente personale, figlio adottivo ed erede della celebre conduttrice, ha rivelato per la prima volta i retroscena che hanno portato a quella decisione.

Bulzoni ricorda il giorno della diagnosi: Era il 22 aprile 2020, nel pieno del lockdown, mentre si trovavano nella casa dell'Argentario di Raffaella, arrivò la notizia della malattia. Il 4 maggio i medici spiegarono a Carrà che si trattava di uno dei tumori più aggressivi in assoluto, una scoperta che la colpì duramente. Nei giorni successivi la showgirl iniziò a mettere ordine nelle sue cose: un giorno in ufficio Bulzoni la vide scrivere e le chiese cosa stesse facendo.

Raffaella rispose che stava redigendo il suo testamento. Il lunedì successivo, davanti a Sergio Iapino, lo chiamò in ufficio e gli comunicò la decisione: 'Per portare avanti tutto quello che ho fatto in questi anni, conoscendoti e sapendo che tu sai tutto del mio lavoro, ho deciso di adottarti'. Bulzoni rimase spiazzato: 'Io le ho risposto che ci dovevo pensare perché mi ha preso alla sprovvista.

Lei disse: va bene, ti lascio tutto il tempo che vuoi, basta che me lo dici subito', una reazione tipica del suo carattere deciso. Dopo aver riflettuto, Bulzoni accettò. La scelta di Raffaella Carrà rimase a lungo segreta, venendo alla luce solo qualche mese fa nel corso di una causa sui diritti d'immagine che oppose Bulzoni al musical spagnolo 'Raffaella', questione risolta per lo spettacolo italiano.

La volontà della regina della televisione di proteggere la sua privacy, anche in un momento cruciale come la scoperta di una malattia incurabile, risulta coerente con il suo comportamento in vita, in cui ha sempre custodito gelosamente la sfera più intima, soprattutto nei passaggi più significativi





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