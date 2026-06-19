Il figlio segreto di Raffaella Carrà parla per la prima volta dopo cinque anni di silenzio e svela il retroscena più intimo della diva della tv. Gian Luca racconta come è diventato il figlio adottivo di Raffaella Carrà e come ha scoperto la malattia della madre.

Raffaella Carrà , il figlio adottivo Gian Luca parla per la prima volta: ecco perché volle adottarmi e come scoprimmo la malattia. Il figlio segreto della diva della tv parla per la prima volta dopo cinque anni di silenzio per raccontare come è diventato il figlio adottivo di Raffaella Carrà .

Per due decenni l'uomo è stato solo il manager e il collaboratore più fidato della regina della televisione italiana, ma il suo nome è finito sotto i riflettori lo scorso marzo per un contenzioso legale in Spagna sui diritti del musical





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Raffaella Carrà Gian Luca Figlio Adottivo Malattia Diva Della Tv Contenzioso Legale Musical

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Raffaella Carrà, il figlio Gian Luca Pelloni Bulzoni: «Mi adottò dopo aver scoperto il tumore ai polmoni. Fece testamento subito dopo»Gian Luca Pelloni Bulzoni, figlio adottivo di Raffaella Carrà, parla per la prima volta della sua adozione in occasione della presentazione della Fondazione Raffaella Carrà ETS, di...

Read more »

Raffaella Carrà: il figlio adottivo rivela la decisione della divaGian Luca Pelloni Bulzoni, figlio adottivo di Raffaella Carrà, rivela i dettagli sulla decisione della diva di adottarlo e lasciargli il suo patrimonio.

Read more »

Nasce la Fondazione Carrà, parla il figlio Gian Luca e racconta l'adozionePelloni Bulzoni, ''era il 2020 aveva scoperto il tumore, mi ha chiesto di decidere subito' (ANSA)

Read more »

Raffaella Carrà, parla per la prima volta il figlio adottivo Gian LucaNasce la fondazione Raffaella Carrà, il figlio Gian Luca: 'Così ha chiesto di adottarmi'

Read more »