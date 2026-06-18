Raffaella Carrà: il figlio adottivo rivela la decisione della diva

Gian Luca Pelloni Bulzoni, figlio adottivo di Raffaella Carrà, rivela i dettagli sulla decisione della diva di adottarlo e lasciargli il suo patrimonio.

Oggi, 18 giugno, è l'anniversario della nascita di Raffaella Carrà . In occasione della presentazione della Fondazione , Gian Luca Pelloni Bulzoni rivela dettagli e retroscena sulla sua relazione con la diva.

Era il 22 aprile 2020, nel periodo del lockdown, quando Bulzoni e Raffaella erano nella sua casa dell'Argentario, che arrivò la diagnosi della malattia di Raffaella.

'Siamo tornati subito a Roma e il 4 maggio i medici hanno spiegato a Raffaella che quello che aveva lei era uno dei tumori più aggressivi esistenti', ricorda Bulzoni. La conduttrice aveva pensato di iniziare a 'mettere ordine' nelle sue cose e aveva scritto il suo testamento. Il giorno dopo, lunedì, davanti a Sergio Iapino, Bulzoni le chiese cosa stesse facendo e lei rispose che stava scrivendo il suo testamento.

Poi, le disse: 'Io ho deciso una cosa: per portare avanti tutto quello che ho fatto in questi anni, conoscendoti e sapendo che tu sai tutto del mio lavoro, ho deciso di adottarti'. Bulzoni ricorda di essere rimasto comprensibilmente spiazzato davanti a quell'annuncio.

'Io le ho risposto che ci dovevo pensare perché mi ha preso veramente alla sprovvista. Lei disse: 'va bene, ti lascio tutto il tempo che vuoi, basta che me lo dici subito': una reazione tipica di come era lei', sottolinea, con un sorriso, Bulzoni.

'E a quel punto ho detto: 'va bene''. La scelta della regina della televisione italiana è rimasta a lungo segreta finché, qualche mese fa, la notizia non è venuta fuori nel corso di una causa sui diritti d'immagine della Carrà che ha visto Bulzoni contro il musical spagnolo 'Raffaella', una questione risolta per quanto riguarda lo spettacolo italiano.

Ricordando quanto la Carrà abbia protetto la sua privacy in vita anche questa ultima decisione, maturata nei giorni bui della scoperta di una malattia incurabile, sembra essere perfettamente in linea con la sua scelta di proteggere da occhi indiscreti la propria vita privata, anche e soprattutto nei momenti più importanti





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