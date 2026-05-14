Raffaella Carrà: un musical per raccontare la vita e la carriera della diva

Una Raffaella Carrà ha sferrato un colpo di testa indietro e un ombelico scoperto per scatenare una rivoluzione. La diva italiana, scomparsa nel 2021, non era semplicemente una donna di spettacolo, ma un terremoto culturale capace di travolgere i costumi nazionali, abbattere la rigida censura della televisione in bianco e nero e trasformare facili ritornelli in inni universali di libertà, gioia e autodeterminazione. Eppure, prima di diventare una star mondiale, Raffaella Pelloni, all’anagrafe, era una timida studentessa di danza classica arrivata nella Capitale da Bellaria nel 1951 per inseguire il sogno di una carriera nel balletto. E' quella che portiamo in scena con Raffaella il Musical, annunciato ieri da Luciano Cannito, autore e regista dello show al debutto previsto per il 10 febbraio 2027 al Teatro Brancaccio di Roma (poi a Milano da aprile 2027). Si tratta della versione italiana dello show lanciato in Spagna nel 2023 con il titolo 'Bailo, bailo', trasformato in 'Raffaella el musical' nel 2025.

Una Raffaella Carrà ha sferrato un colpo di testa indietro e un ombelico scoperto per scatenare una rivoluzione. La diva italiana, scomparsa nel 2021, non era semplicemente una donna di spettacolo, ma un terremoto culturale capace di travolgere i costumi nazionali , abbattere la rigida censura della televisione in bianco e nero e trasformare facili ritornelli in inni universali di libertà , gioia e autodeterminazione.

Eppure, prima di diventare una star mondiale, Raffaella Pelloni, all’anagrafe, era una timida studentessa di danza classica arrivata nella Capitale da Bellaria nel 1951 per inseguire il sogno di una carriera nel balletto. E' quella che portiamo in scena con Raffaella il Musical, annunciato ieri da Luciano Cannito, autore e regista dello show al debutto previsto per il 10 febbraio 2027 al Teatro Brancaccio di Roma (poi a Milano da aprile 2027).

Si tratta della versione italiana dello show lanciato in Spagna nel 2023 con il titolo 'Bailo, bailo', trasformato in 'Raffaella el musical' nel 2025. Lo show è stato contestato con una richiesta di inibitoria per violazione e mancato consenso sui diritti d'immagine, d'autore e sull'uso del nome e della voce della showgirl dal figlio adottivo ed erede universale della Carrà, Gian Luca Pelloni Bulzoni. Ma stavolta non ci sarà nessuna battaglia legale nascosta dietro il bagliore dei lustrini di scena.

'Se siamo qui a presentare il musical è perché siamo pronti a portarlo in teatro', ha puntualizzato senza giri di parole Valeria Arzenton, ideatrice e produttrice, in occasione della presentazione a Roma. Mentre il produttore e direttore artistico del Brancaccio, Alessandro Longobardi, ha aggiunto: 'Ancora non abbiamo contattato la Fondazione Raffaella Carrà, ma non ci sono criticità. Piuttosto stiamo cercando il cast: sedici cantanti ballerini e sei protagonisti. Le audizioni partiranno a giugno.

E per interpretare Raffaella si cercano due artiste, 'giovane e non famose', che possano alternarsi nelle repliche: 'Come accade nell'opera lirica, perché si tratta di un musical faticoso, molto cantato e molto ballato', ha spiegato Cannito





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