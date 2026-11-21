È morta a Milano Raffaella Curiel, icone della moda e filantropa. Conosciuta per i look della Prima della Scala e l'impegno sociale, lasciava un'eredità stilistica unica.

Raffaella Curiel, figura di spicco della moda milanese e universalmente riconosciuta come l'intellettuale della moda italiana, è deceduta a Milano. La celebre stilista, nota per aver definito l'eleganza del " Milano bene" e per la sua lunga carriera alla guida del brand di famiglia, si è spenta nella città che l'ha resa celebre, continuando a essere attiva professionale anche dopo la cessione della sua maison.

Raffaella Curiel e l'azienda Curiel

Raffaella Curiel nasce nel 1943 a Gardone Riviera, vicino a Brescia, e cresce a Milano immersa nell'atmosfera dell'atelier materno. Sua madre, Gigliola Curiel, era un'importante figura dell'alta moda che aveva trasferito la struttura da Trieste a Milano nel 1945, un'attività fondata in origine dalla prozia Ortensia. La maison vestiva una clientela selezionata che attendeva con ansia il 7 dicembre di ogni anno, la data della Prima della Scala, per indossare le creazioni cucite su misura. Raffaella ha approfondito la propria formazione a Parigi prima di un ingresso ufficiale nella maison nel 1961, dedicandosi al prêt-à-porter. La leggenda narra che la sua prima collezione sia nata da una sfida con la madre: dopo aver minacciato di lavorare per La Rinascente per ottenere una paga migliore, Gigliola le propose di usare i ritagli di stoffa dal magazzino per creare una sua linea, riconoscendole il dieci percento del successo. Questa collezione, nata da necessità creativa, merita una linea parallela all'alta moda, presentata nel 1965 anche presso il Grand Hotel et de Milan.

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L'eredità stilistica e i grandi clienti

La morte della madre, avvenuta alla fine degli anni Sessanta, segna un punto di svolta fondamentale nella vita professionale di Raffaella Curiel, che si trova a prendere le redini dell'intera attività di famiglia. Nel 1970 apre il proprio atelier in corso Matteotti, dove accoglie le donne più influenti della città per costruire i look dei loro momenti più importanti. La stilista non si limita ai salon milanesi: anche Margaret Thatcher e la moglie del presidente egiziano Hosni Mubarak indossano tailleur firmati Curiel, così come numerose first ladies. Per qualsiasi donna disegni, l'approccio di Raffaella Curiel è lo stesso: un bel vestito deve rendere forte la donna che lo indossa, non deve mai metterla in ombra, ma accompagnarla, darle sicurezza e celebrare la sua identità. La stilista ha dimostrato un'apertura allo scambio creativo disegnando una collezione capsule per la maison, caratteristica distintiva della sua carriera.

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Stile, arte e riconoscimento istituzionale

Raffaella Curiel, conosciuta per la sua passione per l'arte e la poesia, ispira ogni collezione a pittori come Pablo Picasso, Gustav Klimt ed Egon Schiele, nonché a correnti artistiche come il futurismo di Giacomo Balla e l'Art Nouveau. Raccontava di aver avvertito fin dall'adolescenza una vocazione verso l'arte in tutte le sue forme. Nel 2023 aveva ricordato di essere stata la prima stilista a ispirarsi a Frida Khalo, prima che diventasse famosa a livello globale. Nel 1997 le viene conferita la Gran Croce di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, una delle più alte onorificenze del Paese, in riconoscimento del suo eccezionale contributo alla nazione. Il teatro della Scala è sempre stato una grande fonte di ispirazione: non si è persa neppure una delle Prime della Scala, dal 7 dicembre dopo il 7 dicembre, dopo aver visto un'opera a 18 anni con la madre Gigliola.

Vita privata, filantropia e nuovi progetti

Oltre al lavoro in atelier, Raffaella Curiel coltivava rapporti profondi nel mondo culturale, come quello con la giornalista di moda che ospitava a pranzo o le amicizie con Italo Calvino, Eugenio Montale e Dino Buzzati al Bagutta. Colta e determinata, era una vera appassionata del mondo della moda che portava avanti numerose iniziative filantropiche. Deliziava il palato degli amici con la sua cucina eccellente, in particolare risotti e pollo alla cacciatora, le cui ricette sono state raccolte nel libro "Casa editrice Codice Atlantico" del 2010. Dopo aver venduto il suo brand a RedStone, ha fondato il nuovo progetto NoName, continuando a lavorare con la stessa intensità che l'ha contraddistinta per decenni. La sua scomparsa segna la fine di un'era dorata dell'eleganza milanese, lasciando un vuoto irreparabile nel panorama della moda internazionale.