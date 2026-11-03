Raffineria di Yaroslavl colpita da droni ucraini, due dipendenti feriti

Un attacco di droni ucraini ha danneggiato la raffineria di Yaroslavl, in Russia, ferendo due dipendenti. Mosca dice di aver abbattuto 856 droni nella notte.

Una raffineria di petrolio nella città russa di Yaroslavl è stata danneggiata da un attacco con droni di origine ucraina. Lo ha dichiarato martedì 3 novembre il governatore regionale Mikhail Evrayev, che ha riferito del episodio nel corso della giornata.

Nello stesso contesto, il Ministero della Difesa russo ha affermato di aver abbattuto 856 droni nemici sui territori della Russia durante la notte. Il dato riguarda l'intero paese e non solo la regione di Yaroslavl, e viene presentato dalle autorità di Mosca come bilancio dell'attività di difesa aerea.

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Dinamica dell'attacco alla raffineria di Yaroslavl

Secondo quanto riferito da Mikhail Evrayev, la raffineria di Yaroslavl ha subito danni a seguito di un attacco con droni ucraini. Il governatore ha inoltre precisato che sul posto si è sviluppato un incendio.

Due dipendenti dello stabilimento sono rimasti feriti. Evrayev ha spiegato che i servizi di emergenza erano al lavoro per spegnere le fiamme sul sito dell'impianto, senza fornire nel testo ulteriori dettagli sulla localizzazione precisa dei danni.

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Il meccanismo descritto è quello di un attacco aereo condotto con velivoli senza pilota contro un impianto industriale strategico per la produzione di carburanti. Le informazioni disponibili collegano l'azione direttamente alla dichiarazione del governatore, che ha attribuito l'offensiva all'Ucraina.

Le posizioni del governatore e del Ministero della Difesa

Il governatore Mikhail Evrayev è la fonte diretta del bilancio sulla raffineria, con il ferimento dei due dipendenti e l'incendio in corso. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate nella giornata di martedì 3 novembre e riprese dall'agenzia Reuters da Mosca.

Il Ministero della Difesa russo sostiene di aver intercettato e abbattuto 856 droni ucraini nel corso della notte, distribuiti sulle regioni del paese. Il ministero presenta quindi l'episodio di Yaroslavl come parte di un'azione più ampia, senza che il numero sia stato verificato in modo indipendente nel testo di riferimento.

Le due versioni vanno lette separatamente: da un lato il governatore descrive il danno all'impianto e alle persone, dall'altro il ministero rivendica il numero di velivoli neutralizzati. Il testo non riporta una replica ufficiale da parte di Kiev, quindi le accuse restano attribuite alle autorità russe.

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Conseguenze per i lavoratori e prossimi aggiornamenti

Per i lavoratori dello stabilimento, la conseguenza immediata è il ferimento di due dipendenti, le cui condizioni non sono descritte nel testo. Per la popolazione di Yaroslavl, l'incendio sul sito industriale richiede l'intervento dei servizi di emergenza, che al momento della dichiarazione stavano lavorando per domarlo.

La notizia non indica l'entità precisa dei danni alla produzione né tempi di ripristino dell'attività della raffineria. Non vengono inoltre riportate misure di sicurezza specifiche per la zona, quindi non è possibile stabilire dal testo quali effetti avrà l'episodio sulla distribuzione di carburanti.

Il testo non indica date o procedure successive già fissate, come aggiornamenti ufficiali programmati o indagini annunciate. Per ricostruire gli sviluppi occorrerà quindi attendere nuove comunicazioni del governatore Mikhail Evrayev e del Ministero della Difesa russo, che restano le fonti ufficiali dei fatti riportati.