Ragazza di 14 anni scomparsa dopo gli esami di terza media ritrovata

Una ragazza di 14 anni è scomparsa dopo aver lasciato la sua casa per recarsi a scuola per sostenere gli esami di terza media. La sua famiglia e gli amici sono molto preoccupati per la sua sicurezza e stanno cercando informazioni su dove si trova. Fortunatamente, la ragazza è stata ritrovata in buone condizioni fisiche in una casa abbandonata vicino al Parco Insiti a Isola Capo Rizzuto. La quattordicenne sarà accompagnata in ospedale per controlli, mentre le autorità stanno indagando sulle cause del suo allontanamento.
Una ragazza di 14 anni è scomparsa dopo aver lasciato la sua casa per recarsi a scuola per sostenere gli esami di terza media . La sua famiglia e gli amici sono molto preoccupati per la sua sicurezza e stanno cercando informazioni su dove si trova.
Fortunatamente, la ragazza è stata ritrovata in buone condizioni fisiche in una casa abbandonata vicino al Parco Insiti a Isola Capo Rizzuto. La quattordicenne sarà accompagnata in ospedale per controlli, mentre le autorità stanno indagando sulle cause del suo allontanamento
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