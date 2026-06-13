Ragazza di 14 anni scomparsa dopo gli esami di terza media ritrovata

Una ragazza di 14 anni è scomparsa dopo aver lasciato la sua casa per recarsi a scuola per sostenere gli esami di terza media. La sua famiglia e gli amici sono molto preoccupati per la sua sicurezza e stanno cercando informazioni su dove si trova. Fortunatamente, la ragazza è stata ritrovata in buone condizioni fisiche in una casa abbandonata vicino al Parco Insiti a Isola Capo Rizzuto. La quattordicenne sarà accompagnata in ospedale per controlli, mentre le autorità stanno indagando sulle cause del suo allontanamento.

Una ragazza di 14 anni è scomparsa dopo aver lasciato la sua casa per recarsi a scuola per sostenere gli esami di terza media . La sua famiglia e gli amici sono molto preoccupati per la sua sicurezza e stanno cercando informazioni su dove si trova.

Fortunatamente, la ragazza è stata ritrovata in buone condizioni fisiche in una casa abbandonata vicino al Parco Insiti a Isola Capo Rizzuto. La quattordicenne sarà accompagnata in ospedale per controlli, mentre le autorità stanno indagando sulle cause del suo allontanamento





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Scomparsa Ragazza Esami Terza Media Ritrovata Buone Condizioni

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Mediaset siamo Noi', Pier Silvio Berlusconi: 'Una festa per papà, una festa di tutti noi'Il presidente di MFE-Media For Europe: 'L'energia, l'entusiasmo e la capacita di voler bene del nostro fondatore sono parte indelebile del nostro Dna'.

Read more »

Cistana cerca rilancio: la Virtus Entella pensa al difensore dello SpeziaDopo una stagione complicata, Andrea Cistana è pronto a ripartire alla ricerca di una nuova opportunità.

Read more »

L'Aquila, il fidanzato di una delle due sorelle scomparse da una casa-famiglia: 'Era cambiata'L'Aquila, il fidanzato di una delle due sorelle scomparse da una casa-famiglia: 'Era cambiata'.

Read more »

Parco di Centocelle, la 'Baciocchina' rinasce: l'ex distributore diventerà un punto ristoroL’ex distributore Agip, trasformato nella Casa del Parco grazie ai fondi del PNRR, ospiterà un bar e servizi per i cittadini: concessione di sei anni per il futuro gestore.

Read more »