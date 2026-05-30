Ragazze aggrediscono un ragazzo in via Vittorio Emanuele a Como

Due ragazze di 17 anni sono state denunciate per percosse dopo aver aggredito un ragazzo in via Vittorio Emanuele a Como. La vittima ha raccontato i dettagli dell'aggressione e le due ragazze sono state portate in questura.

Le ragazze sono state rintracciate poco dopo nelle vie vicine e portate in questura. Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, le due 17enni si sarebbero avvicinate al giovane (ancora non è chiaro se si conoscessero) e lo avrebbero prima insultato perché omosessuale e poi aggredito anche fisicamente.

Ai primi schiaffi sarebbero seguiti i pugni, poi sarebbero arrivati anche i calci. Una volante della Questura di Como è stata inviata in via Vittorio Emanuele, vicino piazza Duomo, dove gli agenti hanno preso la deposizione della vittima. Il ragazzo ha raccontato cosa è successo nei dettagli, partendo prima dalle offese, arrivando poi alle botte subite fornendo anche una descrizione delle ragazze che lo hanno aggredito. Le due sono state rintracciate poco dopo nelle vie vicine e portate in questura.

Entrambe sono state denunciate per percosse e non si potranno avvicinare al luogo dell'aggressione per le successive 48 ore





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