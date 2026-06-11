Un ragazzo di 16 anni, frequentante il secondo anno del liceo classico Cicerone di Frascati, si è tolto la vita a Rocca Priora, poche ore dopo la fine dell'anno scolastico. Gli amici e compagni lo descrivono come uno studente modello, brillante, ma hanno notato che, negli ultimi tempi, sembrava un po' tormentato.

Ragazzo di 16 anni si suicida dopo la fine della scuola: si indaga per istigazione. Gli amici: 'Sembrava tormentato' La Procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio dopo che un ragazzo di 16 anni, frequentante il secondo anno del liceo classico Cicerone di Frascati, si è tolto la vita a Rocca Priora, poche ore dopo la fine dell'anno scolastico.

Gli amici e compagni lo descrivono come uno studente modello, brillante, ma hanno notato che, negli ultimi tempi, sembrava un po' tormentato. La Procura di Velletri ha sequestrato il cellulare del ragazzo e analizzerà altri supporti informatici per ricostruire gli ultimi contatti, anche sui social. Tra i materiali acquisiti anche una lettera lasciata ai genitori.

Gli accertamenti si concentreranno sulla cerchia di frequentazioni extrascolastiche del ragazzo, in particolare due compagni di scuola potrebbero essere ascoltati per verificare se qualcosa possa aver innescato una situazione di disagio profondo. Nel 2017, Raffaele Arena ha ucciso un disabile con un pugno e poi è morto in ospedale. Ora è indagato per omicidio. Un'azienda ha avuto un incendio di proporzioni all'insegna dell'enormità, con un uomo ricoverato in ospedale.

Il fumo nero è stato visibile a km di distanza. La Garlasco ha scoperto che i fazzoletti utilizzati sulla tavola della cucina dei Poggi non sono mai stati analizzati. Garofano ha spiegato che questi nodi sono stati scartati. La carta igienica potrebbe essere sostituita da una alternativa green già in uso in altre parti del mondo.

Superkaraoke, le pagelle: Michelle Hunziker imita Fiorello, torna il cast di Io Canto, il signor Lorenzo vince. Milo Infante ha organizzato una festa d'addio nello studio di Ore 14 con le maglie personalizzate. Samira Lui e Luigi Punzo sono in luna di miele anticipata, con una vacanza a Capri. Elodie si gode la Croazia, ma senza Franceska.

Un disabile ha ringraziato che non sia stato ucciso per un commento sui social. Un giovane è stato arrestato per stalking dopo aver vinto 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci. Un cadavere è stato trovato in fondo a un dirupo, e si è disposta un'autopsia per chiarire le cause della morte.





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