Ragazzo di 17 anni investito e ucciso a San Nicandro Garganico dopo una festa

Un giovane di 17 anni è morto investito da un'auto mentre tornava a piedi da una festa di compleanno a San Nicandro Garganico. Il conducente, altro ragazzo presente alla festa, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. La strada è chiusa per i rilievi.

Tragedia nella notte a San Nicandro Garganico , in provincia di Foggia, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

Il giovane stava rientrando a piedi da una festa di compleanno quando, intornoalle 4 di venerdì 12 giugno, è stato investito da un'automobile lungo la strada provinciale che conduce a Torre Mileto, a poche centinaia di metri dal centro abitato. Secondo le prime ricostruzioni, il 17enne camminava sul ciglio della carreggiata quando è stato travolto da un veicolo condotto da un altro ragazzo, anch'egli reduce dalla stessa festa, che si era tenuta in una sala ricevimenti nelle vicinanze.

Il conducente si è fermato immediatamente dopo l'impatto e ha allertato i soccorsi, ma all'arrivo dei sanitari del 118 ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Sulla scena dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare gli accertamenti e i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell'evento. Il traffico nella zona è stato deviato su percorsi alternativi e la strada provinciale rimane chiusa al transito nelle prime ore del mattino, creando disagi alla viabilità locale.

La comunità di San Nicandro Garganico è stata colpita dalla notizia, esprimendo cordoglio per la famiglia della vittima. Il fatto riapre il dibattito sulla sicurezza delle strade extraurbane, spesso prive di illuminazione e di marciapiedi, specialmente nelle ore notturne. Le autorità stanno indagando per accertare eventuali responsabilità e per chiarire se il conducente abbia rispettato i limiti di velocità e le norme di guida.

L'incidente underscore l'importanza della massima cautela negli spostamenti a piedi in aree poco illuminate e la necessità di infrastrutture più sicure per i pedoni. La procura della Repubblica potrebbe disporre l'autopsia per stabilire con certezza le cause del decesso e se vi siano state concause. Questo ennesimo tragico evento giovanile solleva interrogativi sulla prevenzione e sulla cultura della sicurezza stradale, soprattutto tra i giovani che frequentano locali notturni. La famiglia della vittima ha chiesto riservatezza in attesa di chiarimenti ufficiali.

La strada rimarrà chiusa fino al completamento dei rilievi, con deviazioni segnalate dai mezzi di soccorso e dalle forze dell'ordine. Si attendono sviluppi nelle prossime ore mentre la comunità si stringe intorno ai genitori del ragazzo deceduto





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