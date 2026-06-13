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Ragazzo di 23 anni muore in incidente stradale: conducente fugge senza soccorrere

Cronaca News

Ragazzo di 23 anni muore in incidente stradale: conducente fugge senza soccorrere
Incidente StradaleGuidoniaOmissione Soccorso
📆6/13/2026 10:08 AM
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Un ragazzo di 23 anni perde la vita in un incidente stradale a Guidonia, investito da un'auto il cui conducente è fuggito senza prestare soccorso. Un altro coetaneo è rimasto ferito. Le autorità indagano per identificare il responsabile, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito.

Un altro giovane, suo coetaneo, è rimasto ferito. La tragedia si è consumata intorno alle 3 del mattino a Guidonia, alle porte di Roma. Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi stavano camminando a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona e si stavano dirigendo verso le auto parcheggiate nelle vicinanze. Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura li ha travolti in pieno.

L'impatto è stato violentissimo. Il conducente, invece di fermarsi, ha proseguito la sua corsa facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze e un'automedica. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane di 23 anni non c'è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell'incidente.

L'altro ragazzo coinvolto è rimasto ferito ma le sue condizioni non sarebbero gravi. È stato assistito dal personale sanitario intervenuto sul posto. L'area è stata transennata e la strada chiusa temporaneamente al traffico per consentire i rilievi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tivoli, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento.

Gli investigatori sono impegnati nella ricerca del veicolo coinvolto e del conducente fuggito. Al momento non è stato reso noto se alla guida dell'auto ci fosse un uomo o una donna. Le indagini proseguono anche attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e delle eventuali testimonianze raccolte nelle ore successive alla tragedia. L'ipotesi di reato è quella di omicidio stradale con omissione di soccorso

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