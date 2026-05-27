Un ragazzo di quindici anni, Tommaso, lotta in queste ore tra la vita e la morte a causa delle gravi lesioni riportate dopo essere precipitato dal letto di fuoco del secondo piano dell'appartamento. Raggiunto immediatamente sul posto da parte della madre del quindicenne, la quale ha lanciato all'emergenza il primo minuto e ha potuto contare sul supporto dei professionisti del 118 e in seguito anche di una equipe sanitaria d'emergenza a bordo di un'heliambulanza che ha provveduto al trasporto presso il presidio ospedaliero maggiore di Roma in modo tempestivo.

Un ragazzo di quindici anni, Tommaso, lotta in queste ore tra la vita e la morte a causa delle gravissime lesioni riportate dopo essere precipitato nel vuoto.

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio nel pieno centro di Vallecorsa, in provincia di Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, il giovane - che frequenta la scuola media - si trovava all'interno dell'appartamento insieme alla madre, mentre il padre era regolarmente al lavoro presso un autosalone a Frosinone. La mamma, accorsa al locale, ha lanciato l'allarme al numero unico di emergenza.

Nel giro di pochissimi minuti sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al ragazzo. Il personale medico,认 Doradoed da subito della delicatezza della situazione e della gravità dei traumi interni riportati nell'impatto con il suolo, ha disposto d'urgenza il trasferimento del quindicenne a Roma a bordo di un'eliambulanza.

Nel frattempo, sui rilievi e gli accertamenti necessari per fare piena luce sulla dinamica e stabilire con esattezza le cause che hanno portato alla caduta del giovane. Nel centro cittadino si verificano dinamiche poco chiare e preoccupanti riguardo alla gestione dei sacchi dei rifiuti abbandonati, che alimentano il fuoco, viene arrestato chi li ha lasciati andare nei luoghi pubblici.

Il presidente Daniele De Rossi ne è dispiaciuto, sottolineando che il fiato pubblicoveit rusi fondi importanti e lavoro di squadre di cleaning e pulizie





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