Ragazzo fermato per tentato omicidio in Puglia

Un ragazzo di 25 anni è stato fermato dalla Questura per tentato omicidio aggravato dopo aver ferito un suo coetaneo con un'arma da fuoco nel capoluogo pugliese. Il ragazzo si è presentato spontaneamente negli uffici della Questura accompagnato dai familiari e ha dichiarato di essere colpevole dell'aggressione.

Il ragazzo fermato ha già dei precedenti penali e adesso si trova in carcere dopo aver ferito un suo coetaneo con un' arma da fuoco nel capoluogo pugliese.

La squadra mobile della Questura ha fermato il ragazzo, accusato di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto illegale d'arma da fuoco e ricettazione. Il 25enne, che aveva già qualche piccolo precedente penale, si è presentato spontaneamente negli uffici della Questura accompagnato dai familiari, dichiarandosi colpevole e consegnando l'arma con cui era stata compiuta l'aggressione: una con canna bifilare a salve modificata e perfettamente funzionante, completa di caricatore con sette proiettili dello stesso calibro.

Il ragazzo è stato sottoposto a un intervento vista la gravità della ferita e adesso è in prognosi riservata. La Questura ha dichiarato che l'indagine è ancora in corso e che non possono rilasciare ulteriori informazioni sulla vicenda





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