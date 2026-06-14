Raggio Garibaldi smette di giocare e inizia la carriera da allenatore nello staff di Pastorino al Vado

Il centrocampista Raggio Garibaldi, dopo una lunga carriera culminata con l'esperienza al Sestri Levante, decide di ritirarsi dal calcio giocato per intraprendere il ruolo di allenatore. Entrerà a far parte dello staff tecnico di Matteo Pastorino al Vado, società di Serie D, in un percorso professionale nuovo che seguirà con entusiasmo, ringraziando il Sestri Levante per la positiva esperienza vissuta.

Il centrocampista classe 1988, cresciuto nel settore giovanile del Genoa eReduce dall'esperienza con il Sestri Levante , ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e non prenderà parte alla prossima stagione da calciatore.

L'ex centrocampista inizierà una nuova avventura nello staff tecnico di Matteo Pastorino al Vado, avviando così la carriera da allenatore. Raggio Garibaldi ha spiegato la scelta: Inizierò un altro percorso non nel Sestri Levante ma nel Vado. Sto per firmare come membro dello staff tecnico di mister Pastorino. Conosco da tempo l'ex allenatore del Ligorna e sono onorato di andare a far parte della sua squadra.

Prima di accettare la proposta, il centrocampista ha voluto confrontarsi con la dirigenza del Sestri Levante società alla quale era particolarmente legato. Lo dovevo a una società nella quale mi sono trovato benissimo. La mia decisione non dipende affatto dal cambio di proprietà mi è stata offerta una opportunità di lavoro importante. La scelta è stata dettata esclusivamente dalla volontà di intraprendere un nuovo percorso professionale.

L'entusiasmo per questa nuova fase della carriera emerge chiaramente dalle sue parole: Comincio il mio percorso da allenatore con persone che conosco e lavorando in un campionato professionistico dove potrò sviluppare le mie competenze. Sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza maturata in tanti anni sui campi italiani per iniziare una nuova avventura in panchina





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