Raggiunto l'accordo tra Stati Uniti e Iran sull'estensione del cessate il fuoco, ma Trump deve ancora approvarlo

Il memorandum d'intesa sull'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto, ma la sua approvazione da parte del presidente Donald Trump è ancora in attesa. La notizia è stata confermata da una fonte vicina alla questione a Reuters.

Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran sull'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni è stato raggiunto, ma la sua approvazione da parte del presidente Donald Trump è ancora in attesa.

La notizia è stata confermata da una fonte vicina alla questione a Reuters. L'amministrazione Trump aveva precedentemente dichiarato più volte che un accordo per porre fine ai combattimenti era vicino, ma l'Iran aveva contestato o minimizzato queste affermazioni. Recentemente, Trump ha subito pressioni dai falchi iraniani del suo stesso partito, che lo hanno esortato a non fare alcun accordo che non affronti immediatamente il programma nucleare iraniano





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