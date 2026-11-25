Su Rai 1 il 25 novembre 2026 lo speciale Una Nessuna Centomila 2026. Conducono Fiorella Mannoia e Carlo Conti riproponendo il concerto all'Arena di Verona del 21 settembre 2026.

Rai 1 trasmette in prima serata mercoledì 25 novembre 2026 lo speciale televisivo Una Nessuna Centomila 2026. La trasmissione, condotta da Fiorella Mannoia e Carlo Conti, ripropone il grande concerto tenuto all'Arena di Verona il 21 settembre 2026. Questo evento si colloca esattamente in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il concerto di Verona diventa programma Rai

La puntata televisiva restituisce sul piccolo schermo la manifestazione ospitata nell'anfiteatro veronese lo scorso 21 settembre. Fiorella Mannoia e Carlo Conti conducono una serata che mescola esibizioni musicali a interventi recitati. Gli attori Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti e Gianmarco Saurino contribuiscono con parole incisive a tramandare il significato profondo dell'evento. Le canzoni si alternano a monologhi che affrontano le esperienze delle vittime e il ruolo fondamentale degli uomini nel contrasto alla violenza.

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La Fondazione sostiene i Centri Antiviolenza

La Fondazione Una Nessuna Centomila è nata per volontà di Fiorella Mannoia, Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Palladino. È la prima realtà italiana creata con l'obiettivo specifico di sostenere i Centri Antiviolenza e promuovere l'autonomia femminile. Il progetto, nato come evento musicale nel 2022, è diventato un impegno permanente contro la violenza sulle donne. Le attività della fondazione includono anche iniziative culturali e progetti di educazione all'affettività nelle scuole.

Il successo delle edizioni precedenti a Verona e Napoli

Il concerto è diventato uno degli appuntamenti simbolo di questa mobilitazione sociale. Dopo le oltre 100mila presenze a Campovolo nel 2022, il doppio tutto esaurito all'Arena di Verona nel 2024 ha confermato il successo. Nel 2025 la manifestazione ha visto la partecipazione registrata in Piazza del Plebiscito a Napoli. L'edizione 2026 è quindi tornata proprio nell'anfiteatro veronese il 21 settembre, confermando la città scaligera come sede privilegiata.

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Line-up musicale con artisti di primo piano

La lista degli artisti è indicata secondo un ordine alfabetico, sebbene sia necessario verificare l'uscita effettiva sul palco. La serata vede Fiorella Mannoia cantare Combattente e un duetto con Arisa intitolato Quello che le donne non dicono. Gaia e Levante interpretano I maschi, mentre Levante e Paola Turci cantano Gesù Cristo sono io. La lista comprende anche Luca Carboni e Tommaso Paradiso con Mare mare e Michele Bravi con Malika Ayane che eseguono Il diario degli errori.

Dettagli tecnici e visibilità su RaiPlay

Paola Turci ed Ermal Meta cantano E non finisce mica il cielo, mentre Tommaso Paradiso ed Emma eseguono I romantici Importante è anche il contributo degli attori. Lo spettacolo va in onda su Rai 1 mercoledì 25 novembre 2026 a partire dalle 21.30. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand. Questa ampia disponibilità garantisce che il messaggio di sensibilizzazione raggiunga il massimo numero di spettatori possibile.