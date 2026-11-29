Il palinsesto di Rai 1 cambia il 29 novembre 2026 per la finale di Coppa Davis. Scoprite le nuove date di Domenica In, The Voice e della fiction con Serena Rossi.

La programmazione televisiva di Rai 1 subirà un radicale stravolgimento nella giornata di domenica 29 novembre 2026, a causa dell'importante evento sportivo che vedrà impegnate le nazionali italiane e spagnole. La finale della Coppa Davis si sta disputando presso la BolognaFiere Arena e la Rai ha deciso di adeguare l'intera griglia dei programmi, dalla fascia pomeridiana fino alla prima serata, per garantire ai telespettatori la copertura diretta delle partite decisive. Questa decisione impatta direttamente sulla trasmissione di intrattenimento e fiction solmente in onda in questo slot orario.

La finale della Coppa Davis in TV

La partita tra l'Italia e la Spagna ha raggiunto un punto di svolta critico durante le fasi iniziali, con entrambe le squadre nazionali che si sono bilanciate perfettamente sugli incontri di singolare, chiudendo il punteggio sull'1-1. Questa parità ha reso inevitabile la disputa del doppio decisivo, un match che ha richiesto un ampliamento dei tempi di copertura televisiva rispetto alla norma. La rete pubblica ha quindi modificato la programmazione per permettere al pubblico di seguire l'epilogo di questa competizione storica senza interruzioni.

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Le novità per Domenica In e Mara Venier

Il programma condotto da Mara Venier, intitolato Domenica In, ha regolarmente iniziato le sue trasmissioni alle ore 14:00, come previsto dal palinsesto originale della domenica pomeriggio. Tuttavia, la durata dello show è stata drasticamente ridotta a meno di un'ora, con la trasmissione che si è interrotta anticipatamente intorno alle 14:55. Questo stop improvviso ha creato lo spazio tecnico necessario per collegarsi in diretta con Bologna, dove si stava giocando la partita di tennis più importante dell'anno per il paese.

Durante la puntata ridotta, apparsi tra gli ospiti principali vi erano Alberto Ravagnani, conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a Ballando con le stelle, e il duo musicale e attoriale composto da Ficarra e Picone. La loro presenza è stata funzionale a mantenere l'intrattenimento all'interno di questo breve lasso temporale, senza però poter completare il formato abituale del talk show dominicale.

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La nuova data di messa in onda

Il prossimo appuntamento con il talk show di Mara Venier è ufficialmente fissato per domenica 6 dicembre, sempre alle ore 14:00 su Rai 1. I telespettatori dovranno attendere una settimana per vedere il prosieguo delle discussioni e gli interventi degli ospiti che hanno partecipato alla puntata cancellata. Al momento, la direzione della rete non ha fornito chiarimenti specifici riguardo al recupero degli ospiti assenti o alla continuità degli argomenti trattati nell'ultima edizione.

L'impatto sulla fiction con Serena Rossi

Oltre alla modifica del programma di intrattenimento, l'evento sportivo ha causato il rinvio della seconda puntata della fiction dedicata alla nascita dell'azienda modenese, protagonista Serena Rossi. La serie, inizialmente programmata per la prima serata delle ore 21:30 di domenica 29 novembre, è stata completamente cancellata dal palinsesto di quella specifica giornata. Questa decisione ha avuto un impatto diretto anche sulla fiction, che non ha potuto usufruire dello slot di prima serata precedentemente assegnato.

La seconda puntata della narrazione sulla storia dell'azienda di moda è stata rimandata al giorno successivo, ovvero lunedì sera, consentendo ai fan di seguire gli sviluppi della trama senza ulteriori ritardi. L'ultima puntata dell'intera stagione è, invece, confermata per il 6 dicembre, chiudendo così il ciclo narrativo in concomitanza con il ritorno di Domenica In nel suo orario abituale.

Altre modifiche al palinsesto pomeridiano

La catena di eventi ha interessato anche altre produzioni della rete ammiraglia, incluso il programma condotto da Francesca Fialdini. La trasmissione, che normalmente occupa la fascia pomeridiana alle ore 17:20, ha dovuto cedere il proprio spazio alla diretta della finale di tennis. La riprogrammazione ha quindi eliminato qualsiasi altra produzione in questo intervallo orario per favorire la continuità del servizio sportivo.

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Non sono ancora stati forniti dettagli ufficiali se gli eventuali ospiti previsti per la puntata di Francesca Fialdini siano stati recuperati nel prossimo appuntamento o se la loro presenza sia stata semplicemente saltata. La direzione artistica dovrà valutare se inserire questi ospiti nella prossima puntata o procedere con un nuovo lineup. La trasmissione dovrebbe tornare nella sua consueta fascia pomeridiana domenica 6 dicembre, ripristinando la struttura regolare del palinsesto settimanale.

La situazione della fiction e altri programmi

La decisione di rimandare la fiction ha creato un vuoto significativo nella programmazione della prima serata, coperto solo in parte dal ritorno del programma di Stefano De Martino, previsto originariamente per le ore 20:35. Tuttavia, l'attenzione del pubblico e della critica è rimasta focalizzata principalmente sull'evento sportivo e sulle nuove date di messa in onda dei programmi di intrattenimento principali.

Le modifiche al palinsesto di questa domenica 29 novembre rappresentano un chiaro esempio di come la Rai gestisca le priorità di copertura degli eventi sportivi nazionali di grande rilievo. I telespettatori possono aspettarsi un ritorno alla normalità nel giro di pochi giorni, con il 6 dicembre che segna il punto di ripristino completo di tutte le trasmissioni regolari, inclusi talk show e fiction, dopo una settimana dedicata quasi interamente allo sport e alle competizioni internazionali.