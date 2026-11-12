Rai 1 stop a Affari Tuoi e Doc 4 per Italia-Francia: date e nuovi palinsesti

Rai 1 sospende Affari Tuoi e Doc 4 giovedì 19 novembre per la Nations League. Scopri quando torneranno i programmi e le date delle puntate mancanti.

La programmazione di Rai 1 subisce un'interruzione temporanea per due dei suoi pilastri televisivi, Affari Tuoi e Doc 4, a causa della diretta sportiva di alto profilo. L'edizione della Nations League tra Italia e Francia, che si disputera' presso lo Stadio San Siro di Milano, richiedera' uno slot di trasmissi one privilegiato nel palinsesto nazionale. Questo evento sportivo costringe i responsabili della rete a rimandare le trasmissioni abitualmente dedicate a Stefano De Martino e alla fiction medicali con Luca Argentero.

Impatto sportivo sul palinsesto serale

La partita tra le nazionali italiane e francesi e' in programma per giovedi' 19 novembre, una data che determina uno scivolamento significativo nella programmazione televisiva della serata. L'incontro avra' inizio alle ore 20:45, orario che si sovrappone direttamente alla fascia di access prime time dove solitamente va in onda il gioco dei pacchi e alla prima serata riservata alla fiction. Di conseguenza, il programma di Stefano De Martino e gli episodi della quarta stagione di Doc vengono momentaneamente sospesi per garantire la copertura completa dell'evento calcistico internazionale.

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Pausa temporanea e ritorno di Stefano De Martino

Non vi e' alcuna cancellazione definitiva dei programmi, ma solo un adeguamento legato agli impegni sportivi della nazionale azzurra. Affari Tuoi continuera' a condurre il pubblico di Rai 1 attraverso la sua formula abituale, anche durante il periodo delle festivita' natalizie, confermando la sua stabilita' nel palinsesto. I telespettatori non dovranno preoccuparsi della scomparsa del game show, ma solo di un ritardo nelle trasmissioni delle puntate gia' registrate per permettere la copertura esclusiva dell'incontro al San Siro.

L'attesa per i fan di Doc 4 e Luca Argentero

Per gli appassionati della serie tv Doc, la pausa dudara' esattamente una settimana prima del ritorno in onda. La quarta stagione riprendera' a essere trasmessa giovedi' 19 novembre, con la messa in onda di due nuovi episodi che si aggiunge ranno al conteggio generale della serie. Gli episodi in questione sono il tredicesimo e il quattordicesimo, intitolati rispettivamente Il mondo sulle spalle e Fino alla fine, e porteranno avanti le vicende del dottor Andrea Fanti interpretato da Luca Argentero.

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Sviluppi critici nella trama medica

Il momento di sospensione della fiction coincide con una fase narrativamente delicata e di alta tensione per i personaggi in campo. Dopo il drammatico episodio del malore improvviso subito da Andrea Fanti, la narrazione si concentra sul futuro professionale del medico e sulla gestione delle conseguenze all'interno della struttura ospedaliera. Gli equilibri del Policlinico Ambrosiano sono al centro degli sviluppi, creando un clima di suspense che i telespettatori attenderanno con impazienza per le prossime puntate.

Prossimi appuntamenti e date di ritorno

I cambiamenti al palinsesto sono strettamente legati alla cronaca sportiva e non prevedono altre variazioni strutturali a breve termine. Le date da segnare nel calendario televisivo sono quelle successive al 19 novembre, quando i programmi torneranno alla loro regularita' abituale. La gestione della programmazione e' stata calibrata per bilanciare l'importanza dell'evento sportivo con la fidelizzazione del pubblico delle fiction e dei giochi televisivi, garantendo che tutti gli episodi restino disponibili al momento giusto.