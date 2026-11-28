Rai 3 annuncia Mappe Corsare, nuovo programma di Giammaria che collega la storia di Augusto, Casanova, Colombo a temi politici contemporanei come potere e consenso.

La rete televisiva Rai 3 ha annunciato l'arrivo di " Mappe Corsare", un nuovo format che unisce storia e attualità attraverso un itinerario narrativo innovativo. Il programma, condotto da Giammaria, si propone di offrire chiavi di lettura per comprendere il potere, le ambizioni individuali e i profondi cambiamenti della società contemporanea.

L'idea centrale dell'iniziativa è creare un percorso che attraversi diverse epoche storiche, collegando personaggi, luoghi e avvenimenti del passato con le dinamiche attuali. Ogni tappa diventa un elemento di un racconto più ampio, che cerca connessioni e analogie tra ieri e oggi, senza mai perdere di vista le differenze significative che separano i periodi storici presi in esame.

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Le quattro figure dominanti del programma

I primi appuntamenti di "Mappe Corsare" sono centrati su quattro grandi figure che dominano il palinsesto iniziale: Ottaviano Augusto, Giacomo Casanova, Cristoforo Colombo e la figura storica che ha dato origine alla tradizione di Babbo Natale. Queste storie sono accomunate dalla capacità di illuminare temi ancora estremamente attuali, come la conquista e la gestione del potere.

Oltre al tema del potere, il programma esplora la manipolazione sentimentale, la competizione per raggiungere nuove frontiere e la trasformazione di una figura religiosa in un simbolo conosciuto in tutto il mondo. Questa scelta di argomenti mira a dimostrare come le dinamiche umane fondamentali rimangano invariate nel tempo, nonostante i contesti cambino radicalmente.

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La metodologia narrativa e il team di lavoro

Giammaria, noto al pubblico di Rai 3 per la sua partecipazione alla fiction "Petrolio", segue le tracce dei protagonisti direttamente nei luoghi legati alle loro esistenze. Il conduttore esamina palazzi, monumenti, documenti e oggetti reali, elementi utili a ricostruire i contesti storici, le decisioni strategiche e le tattiche adottate dai personaggi analizzati.

A supportare Giammaria in questo viaggio ci saranno tre inviati con competenze molto differenti tra loro. Lavoreranno insieme Lorenzo Baravalle, autore, podcaster e divulgatore storico; Carmine Gazzanni, giornalista e autore televisivo specializzato in inchieste; e Benedetta Colombo, nota divulgatrice d'arte. Questa combinazione di professionalità garantisce una visione multistratificata dei temi trattati.

Impatto reale e confronti con il presente

Il programma prevede l'utilizzo di immagini d'archivio e interventi di studiosi ed esperti per arricchire la narrazione. Tra i nomi che accompagneranno più puntate figurano Barbara Gallavotti, Gianni Riotta e Luigi Spinola, figure di spicco che forniranno approfondimenti specialistici. Il primo episodio, intitolato "Ottaviano Augusto, la fine della democrazia", ripercorre l'ascesa di un giovane destinato a diventare il primo imperatore romano.

Quando Giulio Cesare lo indica come erede nel proprio testamento, Ottaviano non ha ancora vent'anni. Da quel momento inizia una lunga partita per il controllo di Roma, caratterizzata da campagne militari, alleanze, propaganda e costruzione del consenso. La narrazione segue le tappe decisive della sua affermazione, fino alla battaglia di Azio, alla sconfitta di Marco Antonio e Cleopatra e alla conquista dell'Egitto.

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Lezioni di leadership dal passato

Questo passaggio storico sancisce la crisi definitiva della Repubblica e apre la strada al nuovo assetto imperiale. Assunto il nome di Augusto, Ottaviano non si limita a concentrare il potere nelle proprie mani, ma costruisce un sistema destinato a durare nel tempo. Interviene anche sull'immagine di Roma, sui suoi valori e sui costumi dei cittadini, creando una nuova identità culturale.

La vicenda storica diventa così il punto di partenza per interrogarsi sulle forme della leadership contemporanea. Il programma mette a confronto il percorso di Augusto con quello di figure politiche attuali come Donald Trump negli Stati Uniti e Vladimir Putin in Russia. L'analisi si sofferma specificamente sul rapporto tra consenso, istituzioni e concentrazione del potere, invitando gli spettatori a riflettere sulle analogie e le divergenze tra antico e moderno.

A discutere questi temi complessi e attuali interverranno Anna Zafesova, Lorenzo Pregliasco e Marco Mondini. Il loro contributo offrirà ulteriori spunti di riflessione per il pubblico, aiutando a decostruire le meccaniche del potere che hanno segnato la storia e continuano a influenzare la politica globale. Attraverso "Mappe Corsare", Rai 3 propone una prospettiva unica che dà vita a un racconto dove storia e attualità si incontrano costantemente.