Rai apre indagine interna su clima accusato di ombra in BellaMà

La Rai avvia un'indagine interna per verificare le testimonianze di umiliazioni, minacce e insulti sostenuti a BellaMà, con l'obiettivo di garantire trasparenza e salvaguardare i lavoratori.

La Rai ha annunciato di aprire un'indagine interna sul clima riportato dagli audio fuori onda e dalle testimonianze difformi del programma BellaMà, al fine di verificare le accuse di umiliazioni, minacce e insulti. L'azione è stata comunicata da Viale Mazzini dopo che Selvaggia Lucarelli ha diffuso l'inchiesta in cui accusa Pi erluigi Diaco di comportamenti inappropriati.

Voce dei testimoni e audience dei lavori

Secondo Lucarelli, in una newsletter raccoglie commenti di ex concorrenti e collaboratori di BellaMà, tra cui insulti, battute sessuali, minacce di distruggere carriere e richieste di scuse. L'inchiesta include un audio registrato durante un fuori onda che mostra Diaco insultare i partecipanti del cast.

Also read “BellaMà”, la Rai avvia indagine interna su Diaco

Dialoghi tra conduttore e ospiti

Lucarelli mette in evidenza il discorso di Diaco, che secondo lei, quando non è in studio "insegna a un ex prete consigli su come rispondere alle domande sulla propria vita privata". Il giornalista sorge dubbi sul suo ruolo e sul modo in cui gestisce la rabbia, sottolineando la percezione di mancanza di rispetto verso i giovani.

Advertisement

Reazione della Rai e prospettive future

La nota di Viale Mazzini sottolinea che l'iniziativa vuole garantire la massima trasparenza e tutelare la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, collaboratori e ospiti delle produzioni. L'indagine interna prevedere l'analisi di tutti gli audio, testimonianze e prove raccolte, con l'obiettivo di stabilire la veridicità e sistemare eventuali comportamenti inaccettabili. , locale e futuro riferimento per i dipendenti di BellaMà e per il pubblico .