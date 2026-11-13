Rai avvia audit interno su BellaMa per comportamenti Pierluigi Diaco

La Rai ha lanciato un'indagine interna su BellaMa dopo le accuse di molestie a Pierluigi Diaco. Analisi dettagliata della situazione e delle reazioni.

La Rai ha annunciato ufficialmente l'avvio di un'indagine interna formale per valutare la condotta del conduttore Pierluigi Diaco nel programma BellaMa. Questa decisione arriva a seguito di segnalazioni specifiche ricevute dalla direzione Daytime dell'ente televisivo. L'audit riguarda ulteriori elementi emersi durante la gestione dello show televisivo, confermando la serietà con cui l'ente sta affrontando la questione.

Dettagli dell'inchiesta interna Rai

L'indagine ufficiale segue accertamenti preliminari che l'ente aveva già avviato nei giorni precedenti. La direzione Daytime ha raccolto informazioni critiche relative al comportamento di Diaco in studio e backstage. L'obiettivo dell'audit è verificare la fondatezza delle accuse e determinare eventuali responsabilità disciplinari. Questo passaggio rappresenta una misura preventiva e correttiva fondamentale per l'immagine dell'azienda.

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Casi di molestie e integrità professionale

Le polemiche si sono intensificate dopo l'intervista del 3 novembre a Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle. Diaco aveva posto domande personali e intime, chiedendo esplicitamente all'ex religioso di definire il suo orientamento sessuale. Tale approccio è stato definito inappropriato da molti osservatori e ha scatenato un dibattito pubblico sul rispetto della privacy dei partecipanti.

Testimonianze di Selvaggia Lucarelli

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un episodio della sua newsletter raccogliendo testimonianze di ex concorrenti e collaboratori. Le ricostruzioni descrivono un ambiente di lavoro tossico e comportamenti non professionali attribuiti a Diaco. Tra queste, spicca il racconto di Vanessa, ex concorrente, che riferisce di insulti e minacce subite in presenza di altre persone.

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Presunte minacce e fuori onda

Le tensioni riguardano anche Francesco, fratello di Vanessa, che all'epoca aveva diciotto anni ed era nel cast. Francesco sostiene che Diaco abbia pronunciato espressioni offensive come "Bestie" e "Vi faccio neri" in un fuori onda registrato. I due testimoniano inoltre pressioni e intimidazioni legate all'uso dei telefoni cellulari e ai rapporti personali in studio.

Conseguenze e prossimo audit

L'ente sta valutando attentamente tutte le prove raccolte per prendere decisioni future sulla trasmissione. L'audit interno potrebbe portare a sanzioni o cambiamenti nella conduzione dello show. La Rai intende mantenere alta la soglia di rispetto per i partecipanti e il pubblico. Le prossime verifiche definiranno il futuro del programma e dello spazio televisivo.