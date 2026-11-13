Rai avvia audit su BellaMa', Diaco sotto esame per nuove segnalazioni

La Rai ordina un audit interno per BellaMa' dopo nuove segnalazioni sulla gestione del programma. Le Iene smentiscono i dettagli della telefonata con Pierluigi Diaco.

La Rai ha annunciato ufficialmente l'avvio di un audit interno per valutare la gestione del programma televisivo BellaMa'. Questa decisione arriva a seguito di nuove segnalazioni pervenute dalla direzione Daytime dell'azienda, che hanno portato all'emergere di ulteriori elementi concernenti la conduzione di Pierluigi Diaco.

Origini delle polemiche e risposta istituzionale

Il vertice dell'emittente pubblica ha preso questa mossa operativa dopo i primi accertamenti avviati nei giorni scorsi. La verifica si aggiunge a quelle già in corso sulla trasmissione di Rai 2, ampliando il campo d'indagine sulle dinamiche produttive e editoriali del contenitore mattutino.

Also read Angela Melillo difende Diaco: Rai apre inchiesta interna su BellaMa'

Secondo quanto comunicato dall'azienda attraverso una nota ufficiale, la decisione è stata influenzata direttamente dalle segnalazioni della direzione Daytime in relazione a ulteriori elementi emersi nella gestione del programma. La verifica rappresenta quindi un approfondimento procedurale mirato a chiarire la conformità delle azioni intraprese.

La versione de Le Iene sulla telefonata

Contestualmente, la redazione del programma Le Iene è intervenuta per chiarire alcuni dettagli della conversazione avuta con il conduttore Pierluigi Diaco. La chiamava non è durata 12 minuti, come ipotizzato, ma meno, ha spiegato la redazione del programma di Italia 1.

Advertisement

La redazione ha voluto precisare che non si trattava di un'intervista ufficiale, ma di una semplice telefonata per capire il punto di vista di Diaco in quel momento. Questa precisazione nasce per contrastare le ricostruzioni che parlano di un'interrogazione formale o di una presa in carico istituzionale del contenuto della voce.

Nuove segnalazioni e assenza di sanzioni immediate

La redazione ha confermato che la conversazione è stata registrata, come avviene abitualmente per documentare il proprio lavoro. L'auspicio espresso è che venga valutata per ciò che effettivamente era, evitando letture distorte del materiale audiovisivo o sonoro disponibile.

La Rai non ha specificato quali siano gli ulteriori elementi segnalati dalla direzione Daytime. Inoltre, non ha comunicato eventuali provvedimenti nei confronti di Diaco, mantenendo un profilo di cautela in attesa dei risultati dell'audit interno programmato.

Impatto sulla conduzione e futuri sviluppi

La vicenda coinvolge direttamente il conduttore dopo le polemiche per l'intervista all'ex sacerdote Alberto Ravagnani. Questo episodio aveva scatenato un'ondata di critiche che ha portato al successivo intervento delle Iene, aumentando la pressione mediatica sulla conduzione.

Advertisement

La verifica interna rappresenta un passaggio cruciale per definire la continuità del programma e la stabilità della conduzione. I risultati dell'audit potrebbero influenzare le decisioni future della dirigenza Rai riguardo alla gestione del contenitore mattutino e al ruolo dei conduttori coinvolti.