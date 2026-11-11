Rai avvia indagine su BellaMa' per presenze di clima tossico

La Rai avvia un'indagine interna su BellaMa' a seguito di testimonianze di sfuriate, minacce e umiliazioni. Il conduttore Pierluigi Diaco rimane in onda mentre si valutano possibili azioni disciplinari.

La Rai ha avviato un'indagine interna sull'antenna di BellaMa' dopo aver ricevuto numerose testimonianze di sfuriate, minacce e iscritanni. L'indagine è stata attuata in seguito alle accuse diffuse da giornaliste come Selvaggia Lucarelli, che affermavano di aver ascoltato registrazioni d'inversione del conduttore Pierluigi Diaco.

Presenze di un clima tossico sul set

Lucarelli ha riferito di aver sentito Diaco durante le pause, lanciandogli invettive e insulti. Indicava inoltre che gli altri collaboratori descrivevano la produzione come un ambiente "pesante e tossico". Le registrazioni audio, diffuse su social media, mostrano un conduttore che esprime insoddisfazione verso la gestione della Rai.

Also read “BellaMà”, la Rai avvia indagine interna su Diaco

Risposte da parte della Rai e del conduttore

La Rai ha risposto con una lettera formale di richiamo per due episodi: l'intervista all'ex sacerdote e la trasmissione non autorizzata a Le Iene. Nella nota, l'azienda ha annunciato l'avvio di un'indagine interna "in relazione alle testimonianze e alle registrazioni audio fuori onda". Il conduttore rimane in onda su Rai 2, ma ha dichiarato di aver avuto una giornata "più difficile" a causa delle indagini in corso.

Advertisement

Conduzione in sospeso e possibili misure disciplinari

Le voci sulla sospensione temporanea di Diaco o sulla sua sostituzione non sono state confermate. La Rai sta valutando le opzioni, garantendo all'intero staff la massima trasparenza e protezione. Al momento non esistono decisioni definitive sul futuro televisivo del conduttore. La trasmissione, però, continua a realizzarsi, con un episodio di oggi in cui Diaco ha parlato di un'esperienza personale e di una famiglia con bambini con impianto cocleare.

Implicazioni per la produzione televisiva

La situazione mette in evidenza l'importanza di monitorare la cultura del lavoro nei media pubblici. I vertici della Rai sottolineano la necessità di tutelare la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, collaboratori e ospiti dentro le produzioni del Servizio Pubblico. L'indagine in corso è finalizzata ad accertare la verità su quanto accaduto, e a garantire un clima professionale sano ed equo per il futuro della trasmissione.