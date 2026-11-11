La Rai sta conducendo un'indagine interna su Pierluigi Diaco per audio in cui il conduttore si rivolge con toni minacciosi. L'inchiesta mira a verificare veridicità e tutelare la dignità di chi lavora nei programmi pubblici.

La Rai ha annunciato il lancio di un' indagine interna su Pierluigi Diaco per audio in cui il conduttore si rivolge con toni forti e minacciosi a partecipanti e collaboratori. Il caso nasce da una newsletter di Selvaggia Lucarelli, che ha pubblicato registrazioni in cui Diaco minaccia persone del cast e del personale di televisione.

Come è nato il sospetto di minaccia

Nel suo account, Lucarelli ha mandato attorno alle 17:00 di lunedì una newsletter contenente audio in cui si sente Diaco parlare con voce potenziata, accusando il cast di comportamenti scortesi e minacciando di danneggiare le loro carriere. In particolare, l'audio mostra il conduttore che infrascrive il cast con insulti e minacce di distruggere le loro opportunità future.

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Secondo le testimonianze raccolte dalla nota, la radio trasmise a ble degli audio a stampa interna ai partecipanti a un programma in diretta, suscitando l'annoparats di chi ha lavorato in sette mesi alle spire di produzione.

Le reazioni di Pierluigi Diaco e degli ospiti

Diaco si è mostrato emotivamente provato durante un episodio televisivo del 20 marzo, in cui ha riconosciuto gli errori fatti e ha espresso di considerare quel giorno come la sua più difficile: "Oggi è la giornata più difficile sul piano personale e professionale". Il conduttore ha poi parlato con i suoi ospiti, due bambini con impianto cocleare, sottolineando che la loro esperienza gli ha aiutato a raggiungere il valore del recupero morale e della resilienza.

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Diaco ha inoltre commentato che la sua visione riguardo la gestione del mondo dei suoi piedi, i suoi punti di vista su psicologia e gli all'utilizzo di richieste di scuse in ginocchio. Il conduttore ha dichiarato che la stampa ha cercato di inculcare la lezione: "Molitù e interpretazione del mondo, cosa si passa tre ore al giorno davanti alla telecamera".

L'inchiesta della Rai: trasparenza e sicurezza

Secondo la nota ufficiale media di Viale Mazzini, la Rai ha avviato un'indagine interna per verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi dallo scandalo. La cooperazione al procedimento vedrà gli stessi testimoni di offerta di media e i collaboratori che hanno riscontrato virus all'interno delle sette check-up programmatiche.

L'inchiesta ha come obiettivo la tutela da parte dei collaboratori e degli ospiti di scrupolo e sicurezza nella diffusione di una copertura dei programmi di produzione pubblica, garantendo la massima trasparenza e sicurezza di tutti i lavoratori, i collaboratori e degli ospiti della produzione del servizio pubblico. L'inchiesta porterà a una analisi delle registrazioni fuori onda per ottimizzare la fiducia del pubblico e garantire la responsabilità dentro la scena di produzione.

Come procede lo studio di verifiche e la sicurezza futura

La Rai ha sentito che si salda costituirla i futuri critici di pazienza sotto una serie di stipendi obbligatori prodotti di gestione sulle loro responsabilità. Il decreto evince l'emergenza di mantenere la sicurezza e la sua buona reputazione nella produzione pubblica dopo essere stato sottoposto ad audit per gli atti violenti di un conduttore di facile attigio. L'indagine raccoglierà testimoni di chi ha lavorato con Diaco in set, inclusi il certo