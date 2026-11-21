Il video con Diaco che urla alla trasmissione di Rai2 rafforza l'inchiesta di Selvaggia Lucarelli. Manuel Cicco conferma le dinamiche tossiche su Bellamà.

La polemica che circonda la conduzione di Simone Diaco alla trasmissione televisiva di Rai 2 sembra aver raggiunto un nuovo e decisivo punto di svolta. L'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni è focalizzata sulle accuse di comportamento tossico e aggressivo rivolte al conduttore, le quali trovano ora un riscontro visivo diretto e inconfutabile. A dare nuovo slancio a questa narrazione è stata l'inchiesta approfondita pubblicata dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, nella quale sono state raccolte le testimonianze di chi lavora a stretto contatto con il programma.

Il video virale delle urla di Diaco

Poche ore fa, Selvaggia Lucarelli ha arricchito la propria ricostruzione giornalistica con una prova materiale che ha immediatamente catturato l'attenzione dei media. Attraverso il proprio profilo su Instagram, la giornalista ha condiviso un breve filmato della durata di una manciata di secondi, che mostra una scena interna allo studio di registrazione. L'immagine ritrae Simone Diaco da solo al centro del set della trasmissione di Rai2, intento a rivolgersi a una persona non identificata situata alla sua sinistra con toni di massima irritazione.

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Le registrazioni audio e video confermano la gravità delle dinamiche comunicative descritte nelle precedenti testimonianze. Durante il clip, il conduttore è udito mentre urla con violenza, pronunciando frasi come "Non me ne frega un ca**o!" e aggiungendo subito dopo "Non mi prendi per il cu*o!". Questo materiale visivo rappresenta un elemento chiave che trasforma le accuse di molestie psicologiche e comportamentali in fatti documentati, fornendo un contesto tangibile alle parole dei collaboratori.

La testimonianza di Manuel Cicco

Uno dei figure centrali che ha rotto il silenzio è il cantante e opinionista Manuel Cicco, noto per aver fatto parte del team di Bellamà fino al 2024. Subito dopo la pubblicazione del video da parte di Lucarelli, Cicco è intervenuto nei commenti per confermare di essere proprio la fonte anonima che aveva fornito le informazioni iniziali alla giornalista. Le sue parole esprimono un profondo senso di sollievo e validazione, indicando che molte delle persone coinvolte hanno vissuto esperienze simili.

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Manuel Cicco ha dichiarato di aver pensato per lungo tempo che quelle urla e quello sguardo terrificante sarebbero rimasti solo un ricordo difficile da far credere a chi non c'era. Grazie al lavoro di indagine di Lucarelli e alla documentazione catturata, Cicco afferma di non sentirsi più solo in questa denuncia. La sua partecipazione pubblica serve a legitimare la versione dei fatti raccontata dalle vittime e a rompere il muro di silenzio che spesso circonda gli ambienti lavorativi televisivi ad alta pressione.

L'audit della Rai e le reazioni sul web

Di fronte a queste prove schiaccianti, la Rai ha avviato un audit formale sul conduttore per valutare la condotta tenuta durante le registrazioni. La domanda che ora si pone l'opinione pubblica è se questo filmato verrà utilizzato come prova decisiva nelle indagini interne e nelle eventuali decisioni contrattuali future. La gestione di questa crisi da parte dell'ente radiotelevisivo pubblico sarà cruciale per determinare le conseguenze professionali per Diaco e la sua squadra.

Non solo Manuel Cicco, ma anche un'altra ex opinionista di Bellamà ha confermato l'esistenza delle sfuriate di Diaco, sebbene con alcune distinzioni. Questa testimonianza ha sottolineato che, pur riconoscendo la violenza verbale, il conduttore non dovrebbe essere visto esclusivamente come un mostro, accusando inoltre molti di aver "sputato nel piatto dove hanno mangiato". Questo dibattito riflette le complesse dinamiche di potere e lealtà che caratterizzano spesso i programmi televisivi di grande successo e l'ambiente circostante.