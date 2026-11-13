Rai e Pierluigi Diaco: audit interno su BellaMa', sanzioni possibili

Rai avvia verifica interna su BellaMa' per polemiche e audio choc. Pierluigi Diaco sotto esame, possibile addio dal programma e sanzioni.

La RAI ha formalmente annunciato l'avvio di un audit interno approfondito riguardante la gestione del programma di intrattenimento BellaMa'. Questa decisione arriva a seguito di una serie di polemiche legate alla condotta del conduttore Pierluigi Diaco e alla recente intervista rilasciata ad Alberto Ravagnani. L'azienda ha confermato che la trasmissione continua le sue trasmissioni su Rai 2 e che l'ultima puntata registrata è già andata in onda venerdì 13 novembre 2026.

Dettagli Audit e Responsabilità Gestione

L'iniziativa dell'azienda televisiva nazionale mira a verificare la veridicità e la fondatezza di molteplici addebiti ricevuti dalla direzione. Tale procedura di verifica si fonda sul rispetto dei principi fondanti del servizio pubblico e sulla correttezza dei rapporti di lavoro interni. La nota ufficiale della direzione segnala un netto cambio di passo rispetto all'impegno iniziale annunciato mercoledì scorso.

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L'azienda si impegna ora a un controllo più rigoroso alla luce degli ulteriori elementi emersi durante la gestione quotidiana del programma. Le segnalazioni arrivate al vertice societario hanno imposto un'analisi approfondita che andrà avanti per diversi giorni, e forse per settimane. Il processo mira a stabilire le responsabilità precise nella conduzione degli argomenti e nelle dinamiche di produzione.

Posizioni Stakeholder e Controversie Audio

Le controversie hanno preso il via dopo che Selvaggia Lucarelli ha diffuso audio choc contenenti insulti e atteggiamenti aggressivi nei confronti dei membri del cast dietro le quinte. Pierluigi Diaco ha commentato la situazione definendo il mercoledì come la giornata più difficile sul piano personale e professionale. Gli audio diffusi nella newsletter di Lucarelli hanno scatenato un'ondata di indignazione sui social network e provocato durissime prese di posizione.

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Anche all'interno dell'azienda le reazioni sono state immediate, con le successive scuse della RAI attraverso il direttore del DayTime. La direzione ha inviato una lettera di richiamo al conduttore per il mancato rispetto dei principi del codice deontologico. In merito alla telefonata registrata, l'ente ha precisato che non si è tratta di un'intervista ufficiale, ma di una semplice chiamata per capire il punto di vista di Diaco in quel momento specifico.

Impatto Reale e Possibili Sanzioni Future

La decisione finale su eventuali sanzioni al conduttore spetta esclusivamente all'amministratore delegato Giampaolo Rossi. Tale scelta verrà presa di concerto con l'ufficio del personale, dopo l'esame completo dei risultati dell'audit. La chiamata in questione non è durata 12 minuti, ma meno, come spiegato durante la puntata di giovedì 12 novembre. La registrazione è stata effettuata come da prassi per documentare il lavoro svolto.

La gestione della comunicazione ha sottolineato l'importanza di valutare la chiamata per quello che è realmente, senza amplificazioni indebite. L'audit interno rappresenta un passaggio cruciale per definire il futuro di Pierluigi Diaco nella programmazione quotidiana. Eventuali provvedimenti disciplinari potrebbero incidere sulla permanenza del conduttore nel ruolo attuale.

Prossimi Passi e Verifica Risultati

La RAI continua a monitorare la situazione con estrema attenzione, garantendo la continuità delle trasmissioni fino a nuova comunicazione. I risultati dell'indagine interna determineranno le linee guida per la gestione futura del programma su Rai2. La dirigenza si impegna a garantire il rispetto delle regole e della sensibilità del pubblico.

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Il processo di verifica sta procedendo secondo i tempi tecnici necessari per una valutazione completa ed equa. Non ci sono ancora indicazioni su modifiche immediate al palinsesto o ai contenuti delle puntate registrate. L'attenzione è ora focalizzata sull'esito dell'audit e sulle eventuali conseguenze contrattuali per il conduttore Pierluigi Diaco.