Selvaggia Lucarelli racconta le tensioni tra Fiorello e De Martino su share e direzione artistica. Voci di lamentele alla famiglia Meloni.

Una tensione non dichiarata ma percebile percorre i corridoi della Rai, dove Selvaggia Lucarelli ha documentato una presunta guerra fredda tra Rosario Fiorello e Stefano De Martino. La giornalista ha ricostruito nella sua newsletter una dinamica caratterizzata da antipatia reciproca, battute al veleno e frequenti frecciate sugli ascolti televisivi, sottolineando come i due showman si siano reciprocamente dimostrati poco simpatici negli ultimi mesi. Questa frizione apparentemente sottile sta emergendo con maggiore nitidezza, trasformando la convivenza professionale in un campo di battaglia mediatico e politico.

Origini del conflitto e battute su San Gennaro

Le radici di queste schermaglie affondano in un episodio avvenuto un anno fa, quando Rosario Fiorello respinse ironicamente l'etichetta di nuovo mentore imposta alla carriera di Stefano De Martino. Di fronte ai paragoni che lo accostavano allo showman più giovane, Fiorello replicò con un sarcasmo pungente: "Stefano De Martino il nuovo Fiorello? Ma poverino, perché denigrarlo? Casomai De Martino è il nuovo San Gennaro!". Questa battuta, pubblicamente descritta come benevola, celerebbe secondo Lucarelli una critica all'aura quasi miracolosa costruita attorno al conduttore, suggerendo che i paragoni finiscano per danneggiare entrambe le figure, specialmente l'artista più giovane.

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La disputa sui numeri del share televisivo

Il tema degli share è diventato il terreno più battuto della contesa, con Rosario Fiorello che lo scorso 19 ottobre ha rivendicato i risultati del suo speciale andato in onda dopo il Tg1. Lo showman ha dichiarato con precisione: "Abbiamo fatto il 26%, quasi 5 milioni di spettatori! Una volta queste cose non le guardavo, ma adesso sono cambiato". Fiorello ha poi smentito che Stefano De Martino potesse eguagliare tali numeri, affermando: "De Martino ha fatto il 26%? No! Scotti? Angela?! Meglio di noi solo il Papa che ha fatto il 28% all'Angelus". Questi dati numerici specifici hanno alimentato la percezione di una rivalità professionale accesa.

Tensioni sul Festival di Sanremo e direzioni artistiche

La tensione si è poi spostata definitivamente sul terreno del Festival di Sanremo, a causa delle anticipazioni lanciate da Rosario Fiorello riguardo a presunti ospiti, conduttori e artisti. Fiorello non ha esitato a criticare direttamente la scaletta, lanciando una stoccata severa: "De Martino, guarda che hai dei buchi lì! È veramente un colapasta!". Stefano De Martino ha scelto di rispondere mantenendo toni cortesi e sorridendo, definendo il collega "il nostro addetto stampa" e aggiungendo che è "scugnizzo come me". De Martino ha concluso affermando che se facesse un programma come quello di Fiorello agirebbe allo stesso modo, sottolineando una complicità tra "mascalzoni" che si capiscono.

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Il ruolo della famiglia Meloni nelle dispute interne

Nella chiusura della sua analisi, Selvaggia Lucarelli riporta indiscrezioni dai corridoi televisivi e politici che coinvolgono direttamente la famiglia Meloni. Secondo le voci raccolte, sia Rosario Fiorello che Stefano De Martino si lamenterebbero l'uno dell'altro con il premier, con cui entrambi mantengono ottimi rapporti. Questa dinamica suggerisce che la rivalità non sia solo professionale, ma abbia ripercussioni anche a livello di relazioni personali con il vertice politico del governo, trasformando la gestione della Rai in un tema sensibile che tocca la sfera privata dei potenti.

Conseguenze e prossimi passi nel panorama Rai

La pubblicazione di questi retroscena da parte di Selvaggia Lucarelli conferma come la direzione artistica del Festival di Sanremo sia un tema di forte interesse pubblico e professionale. La risposta di Stefano De Martino, priva di rancore dichiarato ma ferma nel ribadire il suo ruolo al timone del Festival, indica una strategia di gestione dei conflitti basata sulla cortesia pubblica. Tuttavia, le critiche agli ascolti e alla scaletta continuano a segnare le relazioni interne alla Rai, creando un clima di attesa per le prossime mosse dei due principali interpreti della televisione generalista italiana.