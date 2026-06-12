Rai interrompe la cerimonia d'apertura dei Mondiali: Shakira tagliata per il TG1

La trasmissione della cerimonia di apertura dei Mondiali è stata interrotta dalla Rai per passare al TG1, suscitando indignazione e accuse di gestione inadeguata del timing finale.

I Mondiali di calcio sono iniziati con una cerimonia d'apertura spettacolare, ma per gli spettatori italiani la festa è stata bruscamente interrotta dalla Rai . Al centro del prato, una gigantesca Coppa del mondo di carta è stata sollevata al ritmo dei Manà, un gruppo rock locale che ha coinvolto il pubblico in un coro colorato, ispirato ai tradizionali papel picado messicani.

L'attesa culminava con il ritorno sul palcoscenico di Shakira, la regina delle colonne sonore dei mondiali, che doveva presentare, insieme a Burna Boy, il nuovo inno ufficiale "Dai Dai". L'esibizione prometteva di riaccendere la magia della "Waka Waka" del 2010, ma la trasmissione è stata interrotta nel momento più clou: mentre Shakira cantava, la linea è passata anticipatamente allo studio del TG1, pochi minuti prima dell'orario previsto per il telegiornale delle 20:00.

Questo taglio improvviso ha generato una reazione a catena di sdegno sui social, con utenti che hanno denunciato non solo la perdita del momento musicale, ma anche una qualità audio insufficiente nella parte iniziale del servizio. Le critiche si sono concentrate sulla gestione del palinsesto da parte della televisione pubblica.

Molti telespettatori hanno espresso il senso di tradimento: "Solo RaiUno poteva interrompere la cerimonia di apertura dei mondiali dopo averla trasmessa con un audio pessimo", ha commentato un utente su X, mentre altri hanno ironizzato sulla priorità data al TG1 rispetto a un evento di rilevanza globale. Un tweet emblematico recita: "Il servizio pubblico mi interrompe così la cerimonia di inaugurazione dei mondiali?

". La delusione è stata resa ancora più forte dal fatto che la Rai ha tagliato la diretta un minuto prima della conclusione della performance di Shakira, impedendo così a milioni di italiani di vivere il culmine della festa sportiva. In risposta, la Rai ha pubblicato una nota ufficiale nella quale spiega che l'interruzione è stata dettata dal rispetto di vincoli editoriali e tecnici imposti dalla FIFA.

Secondo l'emittente, la programmazione prevedeva passaggi obbligati tra i vari momenti del evento e la decisione di passare al TG1 è stata attribuita a un "errore nella gestione del timing finale". La Rai ha espresso rammarico verso il pubblico e ha ribadito che tutte le altre fasi della copertura sono state realizzate in coerenza con le indicazioni ricevute e con gli standard del servizio pubblico, promettendo una maggiore attenzione per i grandi eventi internazionali in futuro.

Nonostante le scuse, la frustrazione resta alta: gli italiani si sentono privati di uno dei momenti più attesi della serata, con la sensazione che la priorità sia stata data a un notiziario nazionale a scapito di una manifestazione culturale di dimensioni planetarie





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