Rai, la scelta del direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci riapre il dibattito sull'indipendenza dell'informazione

La nomina del nuovo direttore del Tg1, che ha dichiarato la sua vicinanza alla destra e a Giorgia Meloni, suscita polemiche e riaccende il dibattito sulla dipendenza dell'informazione pubblica dal potere politico. Il sindacato Rai interviene criticando la mancanza di indipendenza. Intanto, si discute di Golden Power su Intesa, la maturità per oltre 527mila studenti e le tensioni internazionali con il segretario alla Difesa USA Hegseth.

Il nuovo direttore del Tg1 , Gian Marco Chiocci , ha dichiarato la sua vicinanza alla destra e la sua gratitudine verso la premier Giorgia Meloni , scatenando le critiche del sindacato Rai .

La vicenda riapre il dibattito sulla storica dipendenza dell'informazione pubblica dal potere politico. Da sempre, ogni capo di governo sceglie il direttore del Tg1, e di conseguenza cambiano anche i vertici del Tg2 e del Tg3, anche nei governi tecnici come quello di Mario Monti nel 2011, che pure cercò un cambiamento.

Questa consuetudine è talmente radicata da non suscitare più scandalo, se non fosse per la nota del sindacato Rai che parla di rapporti di indipendenza del giornalismo dal governo. Se Chiocci è stato nominato per volontà politica, la sua gestione rischia di compromettere la credibilità di una testata storica. Nel frattempo, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti non esclude l'uso del Golden Power sulla operazione Mps-Intesa, ribadendo la neutralità del governo ma lasciando aperta la possibilità di prescrizioni.

Sono iniziati gli esami di maturità per 527.747 studenti, con tracce che riguardano Brancati, Pavese, Saragat e la Costituente, Calabresi e la fatica, Furedi e le frontiere. Sul fronte internazionale, c'è chi scommette che Pete Hegseth, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, non sarà presente alle prossime riunioni della Nato, a causa delle tensioni con il presidente Trump che lo avrebbe messo nel mirino dopo il malconcio viaggio in Iran.

Il generale Stirpe, in un'intervista a Huffpost, dice che Hegseth "sta per essere silurato". Intanto Hegseth attacca gli alleati europei, reclamando maggiori investimenti nella difesa, ma fonti atlantiche definiscono le sue affermazioni "un disco rotto"





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Il direttore del Tg1 e il dibattito sull'informazione e la politicaLe dichiarazioni del direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, hanno riacceso il dibattito sul rapporto tra informazione e politica in Italia. Chiocci ha dichiarato di sentirsi 'profondamente di destra' e di essere 'grato' a Giorgia Meloni per il suo approdo alla guida del principale telegiornale del servizio pubblico. Le sue dichiarazioni hanno suscitato malumore tra i colleghi e hanno portato alla luce il problema della relazione tra giornalisti e politici. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tensioni all'interno della Rai, con contrapposizioni nel Cda sulla gestione dell'azienda e sulla nomina dei dirigenti.

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Il direttore del Tg1 non ha paura di apparire vicino al governoGian Marco Chiocci ha detto in un'intervista di essere «profondamente di destra» e amico di Meloni, che «sul Tg non mette becco» perché «si fida»

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