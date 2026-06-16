Rai, nuovo blitz di Fratelli d'Italia: in arrivo la nomina del direttore di Rai Parlamento

Il centrodestra si appresta a prendere il controllo di un'altra testata Rai, questa volta quella parlamentare, in vista della campagna elettorale. La mossa è vista come un'ulteriore stretta sulla propaganda di governo.

Il curriculum non è stato ancora depositato. Ma è solo una questione di ore. Al più tardi entro le dieci di domattina, il colpo di mano sull'ennesima direzione dell'informazione Rai appaltata a Fratelli d'Italia diventerà realtà.

Ulteriore passo verso la militarizzazione del servizio pubblico per mano del centrodestra, funzionale alla campagna elettorale per le politiche che si preannuncia senza esclusioni di colpi. Decisa, la presidente del Consiglio, a combatterla a suon di propaganda dagli schermi della Tv di Stato. Oramai trasformata in una TeleMeloni al quadrato.

È in quest'ottica che va letto l'ultimo cambio al vertice di Rai Parlamento, la testata che si occupa di seguire i lavori delle Camere e dar voce ai deputati e ai senatori della Repubblica. Un megafono niente male, specie ora che la maggioranza si appresta a una fine legislatura piuttosto tribolata, tra tensioni interne, assalto del generale e voci sempre più insistenti di voto anticipato.

Motivo per il quale si è fatto urgente impossessarsi di una nuova casella piuttosto strategica: per rafforzare il cordone sanitario intorno alle opposizioni, che perdono un'altra postazione, ormai confinata nella sola ridotta del Tg3, e alzare al massimo il volume degli amplificatori pro-governo. Il blitz scatterà giovedì in Cda. All'ordine del giorno, il rinnovo dei vertici scaduti a fine maggio: quelli del Tg2 e di Rai Parlamento, appunto.

Ma se sul notiziario cadetto non sono previste sorprese, perché il vicepremier di Forza Italia non ha voluto sentire ragioni e ha ottenuto la conferma del direttore in quota forzista, sul secondo fronte si mette malissimo per Giuseppe Carboni, già direttore del Tg1 quando premier era Mario Draghi, poi declassato e infine tenuto ai margini da Giorgia Meloni. Il suo posto dovrebbe andare a una delle sue vice, a suo tempo promossa in quota Fratelli d'Italia, nonché fedelissima di tutto il gruppo di testa aziendale, in particolare del capo degli Approfondimenti.

Salvo ripensamenti dell'ultima ora, che però tutti a Saxa Rubra escludono, la collana dei meloniani al comando infilerà un'altra perla. Non bastavano le già avvenute nomine di fedelissimi alla guida del Tg1, del Tg2, di Rai Sport, di Rai Cultura e di molte altre direzioni. Ora si aggiunge anche il controllo diretto sulla testata parlamentare, un vero e proprio snodo cruciale per veicolare la narrazione di governo in diretta dalle aule di Montecitorio e Palazzo Madama.

La mossa è tanto più significativa in vista della prossima campagna elettorale per le elezioni politiche, che molti osservatori danno per possibili entro la fine dell'anno. Con una maggioranza che appare sempre più divisa su temi come la giustizia, le riforme e la manovra economica, il controllo della comunicazione istituzionale diventa un'arma essenziale per tenere insieme i ranghi e attaccare le opposizioni.

Le opposizioni, dal canto loro, denunciano da tempo la deriva autoritaria del governo e l'uso spregiudicato del servizio pubblico radiotelevisivo. Il caso di Rai Parlamento è solo l'ultimo di una lunga serie che include la chiusura di programmi scomodi, le pressioni su giornalisti e conduttori, e la progressiva omologazione dell'informazione alla linea del partito di maggioranza relativa.

La vicenda assume contorni paradossali se si considera che la stessa presidente del Consiglio, in passato, aveva più volte criticato il cosiddetto "sistema di lottizzazione" della Rai, accusando i precedenti governi di spartirsi le poltrone. Oggi, a distanza di quasi due anni dall'insediamento del governo Meloni, il quadro è rovesciato: mai come ora il servizio pubblico è stato così allineato alle direttive dell'esecutivo.

I numeri parlano chiaro: quasi il 70% delle nomine nei vertici Rai è riconducibile a esponenti di Fratelli d'Italia o di partiti alleati. La situazione è stata oggetto di critiche anche da parte del presidente della Repubblica, che in più occasioni ha richiamato al rispetto del pluralismo e dell'indipendenza dell'informazione. Ma i richiami sembrano cadere nel vuoto.

Intanto, mentre il Cda si prepara a ratificare il nuovo corso di Rai Parlamento, i sindacati annunciano mobilitazioni e i giornalisti della testata manifestano preoccupazione per la loro autonomia professionale. La posta in gioco è alta: la democrazia si nutre di informazione libera e il rischio di una Rai sempre più monolitica è un campanello d'allarme per tutto il sistema paese





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rai Fratelli D'italia Propaganda Servizio Pubblico Nomine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dove vedere Olanda-Giappone, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streamingScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida del Dallas Stadium, valida per la prima giornata del gruppo F: le probabili scelte di Koeman e Moriyasu

Read more »

Jalen Brunson e i suoi fratelliDove si legge del miglior giocatore dei New York Knicks campioni dell'NBA, e degli altri che hanno contribuito alla storica vittoria

Read more »

La Germania travolge Curaçao 7-1, i giocatori pregano insieme alla fine: 'Siamo tutti fratelli'La Germania ha dominato la sfida contro Curaçao, imponendosi con un netto 7-1 in una partita a senso unico.

Read more »

Niente Domenica In, per Alberto Matano un nuovo show in prima serata RaiNiente Domenica In per Alberto Matano. Mara Venier dovrebbe restare saldamente al timone della domenica pomeriggio di Rai 1 almeno per un’altra stagione, mentre il conduttore de La Vita in...

Read more »