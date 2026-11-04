Rai sotto scacco: Milly Carlucci blocca Pierluigi Diaco dopo la polemica

Milly Carlucci e il team di Ballando con le Stelle vietano a Pierluigi Diaco di ospitare i concorrenti dopo le polemiche per l'intervista invasiva a Alberto Ravagnani.

La RAI si trova al centro di una forte controversia interna a causa della condotta tenuta dal conduttore Pierluigi Diaco durante la sua intervista con l'ex sacerdote Alberto Ravagnani. La trasmissione BellaMà, andata in onda su Rai 2, ha scatenato un acceso dibattito pubblico a causa delle domande ritenute eccessivamente invasive sulla sfera personale e sessuale dell'ospite. Tuttavia, le conseguenze più immediate e concrete dell'episodio non si limitano alla reazione degli utenti sui social media, ma coinvolgono direttamente i vertici e le produzioni della televisione pubblica italiana. Secondo le indiscrezioni riportate da Andrea Parrella su Fanpage, la tensione tra i diversi reparti dell'ente radiotelevisivo è arrivata a livelli critici, portando a una reazione durissima e perentoria da parte del gruppo di produzione di Ballando con le Stelle.

La reazione immediata di Carlucci a Diaco

La conduttrice Milly Carlucci avrebbe manifestato un profondo sdegno per l'eccessiva invadenza del conduttore di Rai 2 durante la puntata in questione. Il punto di rottura non sarebbe stato solo rappresentato dalla valanga di domande intime rivolte ad Alberto Ravagnani, ma anche da un commento diretto e offensivo fatto da Diaco nei confronti dello show del sabato sera. Il conduttore avrebbe infatti affermato che non stava portando l'intervistato a Ballando con le Stelle per "fare la passerella", una frase che ha poi cercato di correggere sostenendo che il programma di Rai 1 è così popolare da non averne bisogno.

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Le accuse di Parrella alla gestione RAI

Andrea Parrella, giornalista che ha seguito da vicino la vicenda, sottolinea come l'atteggiamento tenuto da Pierluigi Diaco abbia provocato una tensione fortissima all'interno degli studi di RAI. La reazione del gruppo di lavoro guidato da Milly Carlucci è descritta come sdegnata e immediata, mirata a proteggere i talenti del programma ammirazza della serata. L'intervista è stata considerata non solo come un atto di poca etiqueta professionale, ma anche come un mancato rispetto per le persone legate a un altro importante progetto televisivo dell'ente, creando una frattura netta tra i diversi team di produzione.

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Il veto assoluto contro l'ospite di BellaMà

In risposta all'accaduto, sarebbe stato deciso un embargo televisivo totale nei confronti di Pierluigi Diaco per quanto riguarda i concorrenti della attuale edizione di Ballando con le Stelle. La direzione del programma ha stabilito che nessun altro concorrente apparirà più nel suo programma nelle prossime settimane, come misura punitiva per la linea aggressiva scelta e per la scarsa tutela riservata ai volati del sabato sera. Questa decisione drastica segnala una spaccatura interna alla RAI, dove la protezione dei propri talenti viene prioritaria rispetto alle dinamiche di intrattenimento di altre trasmissioni.

Conseguenze e dibattito sul genere giornalistico

La vicenda ha inoltre rilanciato il discorso sul ruolo del giornalista televisivo contemporaneo, con il programma All's Fair che aveva già sollevato polemiche simili coinvolgendo figure come Naomi Watts e Niecy Nash-Betts. In quel caso, l'invito era a raccontare le donne in modo giusto a Hollywood, ma anche lì si era registrato un grande dibattito su dove tracciare il limite tra informazione e invadenza. A RAI, la situazione è più complessa perché coinvolge direttamente la coesistenza di diversi programmi e la gestione delle relazioni interne, con un veto che potrebbe avere ripercussioni a lungo termine sulla figura di Diaco nel panorama televisivo nazionale.